Norte Energia recebe Selo Ouro por Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa 2023

A Norte Energia recebeu o Selo Ouro pela transparência e abrangência das informações apresentadas no Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) 2023 da companhia. É a terceira vez consecutiva que a concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte é reconhecida com o certificado, emitido pelo Programa Brasileiro do GHG Protocol (PBGHG). O Selo Ouro do PBGHG é o nível máximo de premiação concedido aos inventários completos e verificados externamente e reflete a determinação das empresas em gerir suas emissões de gases poluentes e em contribuir para a sustentabilidade do planeta.

O Inventário de Emissão de GEE da Norte Energia reporta que as emissões da Usina Hidrelétrica Belo Monte permanecem significativamente baixas, de acordo com os parâmetros do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), publicados em 2014, sobre Fontes de Energia Renováveis e Mitigação das Mudanças Climáticas. Segundo o documento, as térmicas fosseis apresentam emissões muito superiores às hidrelétricas. Da mesma forma, considerando a metodologia do PBGHG, observa-se que Belo Monte apresenta um indicador de intensidade de emissões de 0,358 gCO₂/kWh, o que é equivalente e até mesmo inferior a outras fontes renováveis e nucleares.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o fator médio da geração de energia elétrica das fontes conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) é de 0,0385 tCO₂e/MWh, enquanto para Belo Monte o fator é de 0,000358 tCO₂e/MWh, ou seja 10.654,19% inferior à média do sistema.

“Este é um importante reflexo de um trabalho intenso que fazemos na companhia. Nosso compromisso, além de gerar energia renovável para o país, é buscar as melhores práticas e aperfeiçoar nossos processos, visando a sustentabilidade e contribuindo para minimizar os impactos das mudanças climáticas”, afirma o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Pinto.

O Inventário de Emissão de GEE da Norte Energia mostra ainda que os esforços da companhia resultaram na diminuição de 48,9% de emissões no escopo 1 (são aquelas diretas que resultam de atividades sob o controle da empresa) e de 20,4% no escopo 2 (que trata das emissões indiretas associadas ao consumo de eletricidade da companhia) em relação a 2022.

O documento publicado pela Norte Energia também reporta que houve mudança no escopo 3 (inclui todas as emissões diretas que ocorrem na cadeia de valor de uma empresa com transporte, resíduos e viagens a trabalho, por exemplo), com aumento de 2,9 tCO₂e, em 2022, para 9,8 tCO₂e, em 2023. No entanto, o impacto se explica pela decisão da companhia de implantar melhorias em seus processos, estabelecendo uma Cláusula ESG para equilibrar os aspectos ambiental, social e de governança na gestão e que passou a integrar todos os contratos celebrados com fornecedores a partir de abril de 2023.

Como concessionária do Complexo Belo Monte, que abarca as usinas Belo Monte e Pimental, o Inventário da empresa traz informações importantes sobre as emissões geradas pelas duas hidrelétricas. A partir do resultado dessas emissões é possível identificar a intensidade baseada na geração líquida de energia elétrica no ano analisado. Os indicadores são obtidos através da relação de energia líquida gerada e a quantidade de emissões dos escopos 1, 2 e 3. Em 2023, a Companhia gerou 31.317.141,88 MWh de energia líquida e emitiu 11.219,31 tCO₂e. Assim, o indicador de emissões da Norte Energia no ano de 2023 foi de 0,000358 tCO₂e/MWh.

GHG PROTOCOL

Realizado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces), o Programa Brasileiro GHG Protocol é responsável pela adaptação do método GHG Protocol ao contexto brasileiro e pelo desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de gases do efeito estufa corporativas.

Seu principal objetivo é estimular a cultura corporativa de inventário de emissões de gases do efeito estufa (GEE) no Brasil, proporcionando aos participantes acesso a instrumentos e padrões de qualidade internacional para contabilização das emissões e publicação dos inventários no Registro Público de Emissões. O PBGHG também atua na capacitação de organizações-membro para elaboração de inventários organizacionais de GEE, oferecendo treinamentos sobre o método do GHG Protocol.

Imagem: Roney Santana