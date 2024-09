Fenae realiza solenidade alusiva aos seus 53 anos de fundação no Caixaparah

A Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAE) comemorou, no último final de semana, seus 53 anos de fundação, ocorrido na sede campestre do Caixaparah. O evento proporcionou aos atletas do Caixaparah de várias modalidades esportivas serem enaltecidos pela diretoria do clube bancário, à frente o mandatário Alberto, do Caixaparah, que parabenizou todos integrantes da diretoria da Fenae pelos 53 anos de fundação, à frente o presidente Sérgio Takemoto, assim como agradeceu aos atletas da APCEF/PA, que defenderam bravamente o clube de Ananindeua, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze nas disputas de várias modalidades.

Depois, ocorreu a apresentação de vídeo com os melhores momentos dos jogos, sobretudo, relacionados à grande participação dos atletas do Caixaparah, seguido do desfile das delegações, premiação dos atletas.

A solenidade encerrou com as palavras em vídeo pelo presidente da Fenae, Sergio Hiroshi Takemoto, em razão dos compromissos em Brasília, defendendo a classe especializada, principalmente, com respeito a salário junto ao Governo Federal e parabenizou aos dirigentes do Caixaparah pela organização do evento e também aos atletas, pela excelente participação nos jogos nacionais realizados recentemente na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba.

Houve o canto dos parabéns conduzido pela diretoria do Caixaparah, através de Alberto, do Caixaparah, Fernando Guerreiro, Salatiel Campos, Carlos Sérgio e André Luiz Schwingel. Completando o encerramento dos festejos dos 53 anos de aniversário da Fenae, ocorreu a apresentação do grupo folclórico Amazônia, show da cantora Suanny Batidão e também do Marcinho Carrera, que levaram os associados e convidados a se divertirem com entusiasmo pelas apresentações das bandas musicais em diversos ritmos, principalmente o brega.

Por outro lado, segundo declarações de Alberto, do Caixaparah, a grande missão da Fenae é fortalecer a união entre as APCEFs e garantir que os interesses e necessidades dos associados sejam atendidos de maneira eficaz, contribuindo para um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo, além de também organizar eventos e competições esportivas, como os “Jogos da Fenae” envolvendo diversos estados ou seja: que reúnem atletas de diversas regiões para celebrar o esporte e a confraternização.

Além disso, a Fenae também se empenha em iniciativas de desenvolvimento social e profissional, apoiando projetos e ações que beneficiem a comunidade de empregados da Caixa, citou Alberto do Caixaparah.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar