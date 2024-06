Nova oportunidade: Prazo para renegociar dívidas do Fies é estendido

O programa Desenrola Fies, que facilita a renegociação de dívidas, teve seu prazo de adesão prorrogado por mais três meses, até 31 de agosto. As diretrizes para a renegociação continuam as mesmas. Segundo informações do Catraca Livre e do Ministério da Educação, o prazo original terminaria na última sexta-feira de maio. No entanto, a extensão foi motivada pela baixa adesão ao programa e pela situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

A decisão de prorrogação foi tomada pelo Comitê Gestor do Fies e divulgada no Diário Oficial da União. As regras para aderir ao programa, conforme informações da Agência Brasil e da Agência Gov, são:

Ter um contrato de financiamento celebrado até 2017.

Possuir um débito ainda vigente em 30 de junho de 2023.

O Desenrola Fies oferece:

Condições especiais para quitar ou estender o prazo de parcelamento das dívidas;

Juros zero para estudantes com menor renda familiar;

Escala de financiamento para famílias de até três salários mínimos.

O Fies, criado em 2001, tem como objetivo garantir que estudantes de baixa renda familiar possam concluir o ensino superior, financiando cursos de graduação em instituições privadas. Desde 2018, o Fies oferece juros zero para estudantes com renda familiar mais baixa e uma escala de financiamento para aqueles de famílias com renda de até três salários mínimos.

Para se inscrever no programa, é necessário:

Ter participado do Enem a partir de 2010.

Ter média de notas igual ou superior a 450 pontos.

Não ter zerado a redação.

As inscrições podem ser feitas no site do Ministério da Educação.

