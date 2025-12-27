sábado, dezembro 27, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Novo CRAS será construído em Bragança por meio de parceria entre Estado e prefeitura

A execução do equipamento público será através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com o município

Por Gustavo Pêna (SEOP)

O governo do Pará assinou, na manhã deste sábado (27), mais um importante convênio com a prefeitura de Bragança, dessa vez para a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no município. A execução do equipamento público será através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a parceria com o poder municipal de Bragança, através do prefeito Mário Júnior, para o início de obras estratégicas para a cidade e região. 

“Hoje estamos iniciando obras importantes para a população de Bragança. Seguimos reafirmando o nosso compromisso junto com o prefeito Mário. Estamos no último sábado do ano, mas já pensando naquilo que vamos fazer juntos em 2026. Continuaremos nessas parcerias importantes, investimentos fundamentais para melhorar, cada vez mais, a nossa querida Bragança”, disse o governador Helder Barbalho. 

O Cras de Bragança será construído na Rodovia Dom Eliseu, no Bairro do Vila Nova. A obra contempla desde as fundações até as instalações elétricas, hidráulicas, de águas pluviais e sanitárias, assim como sistema de refrigeração. O investimento será de R$ 1.069.978,79.

Cras – É um espaço para orientação de benefícios sociais. Nele, a população tem acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social, informações e acolhimento sobre casos de violência doméstica, além de outros serviços públicos do município, Estado e governo federal.


Foto: Marco Santos / Ag. Pará

avistao 300x100
Artigo anterior
Bragança recebe ordens de serviço para construção e recuperação de pontes
Próximo artigo
Entrega de 971 títulos de propriedade rural fortalece a regularização fundiária em Bragança

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315