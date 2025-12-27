Novo CRAS será construído em Bragança por meio de parceria entre Estado e prefeitura

A execução do equipamento público será através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com o município

Por Gustavo Pêna (SEOP)

O governo do Pará assinou, na manhã deste sábado (27), mais um importante convênio com a prefeitura de Bragança, dessa vez para a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no município. A execução do equipamento público será através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a parceria com o poder municipal de Bragança, através do prefeito Mário Júnior, para o início de obras estratégicas para a cidade e região.

“Hoje estamos iniciando obras importantes para a população de Bragança. Seguimos reafirmando o nosso compromisso junto com o prefeito Mário. Estamos no último sábado do ano, mas já pensando naquilo que vamos fazer juntos em 2026. Continuaremos nessas parcerias importantes, investimentos fundamentais para melhorar, cada vez mais, a nossa querida Bragança”, disse o governador Helder Barbalho.

O Cras de Bragança será construído na Rodovia Dom Eliseu, no Bairro do Vila Nova. A obra contempla desde as fundações até as instalações elétricas, hidráulicas, de águas pluviais e sanitárias, assim como sistema de refrigeração. O investimento será de R$ 1.069.978,79.

Cras – É um espaço para orientação de benefícios sociais. Nele, a população tem acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social, informações e acolhimento sobre casos de violência doméstica, além de outros serviços públicos do município, Estado e governo federal.



Foto: Marco Santos / Ag. Pará