Bragança recebe ordens de serviço para construção e recuperação de pontes

Novas obras visam melhorar mobilidade, segurança e integração na região do Caeté, fortalecendo infraestrutura e desenvolvimento local

Por Mariana Azevedo (NGTM)

O governo do Estado do Pará assinou, neste sábado (27), as ordens de serviço para importantes obras de infraestrutura no município de Bragança, na região do Caeté. A solenidade foi realizada no Ginásio Dom Eliseu Meia Corolli (Corolão), localizado no Centro da cidade, reunindo autoridades estaduais e representantes da comunidade.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), foi autorizada a construção de uma ponte em concreto armado sobre o Furo do Maguari, no trecho Ajuruteua – Vila Bonifácio. A nova estrutura terá 100 metros de extensão, 9,60 metros de largura e 10 metros de altura, integrando o 2º Núcleo Regional, na Região de Integração do Caeté, com investimento de R$ 11.130.824,28.

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho destacou a importância dos investimentos para a região.

“Hoje, estamos iniciando obras importantes com a construção de duas importantes estruturas de pontes necessárias para o deslocamento das pessoas, seja para aqueles que estão nas áreas rurais, como também para Ajuruteua”, destacou.

Na mesma ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para os trabalhos de reforço e recuperação estrutural da ponte sobre o rio Furo Grande, localizada na PA-458, Km 30, no município de Bragança. A ponte possui 135 metros de extensão, 8,60 metros de largura e 10 metros de altura, e receberá investimentos de R$ 4.325.296,28, sob jurisdição do 2º Núcleo Regional.

“Essas obras representam um avanço significativo para Bragança e para toda a região do Caeté, garantindo mais segurança, mobilidade e integração. Estamos fortalecendo a infraestrutura viária e criando condições para o desenvolvimento econômico e social, além de melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará