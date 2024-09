Ao Vivo | Paysandu X Amazonas | Brasileirão Série B | 05.09.24

O Paysandu recebe o Amazonas nesta quinta-feira, dia 5, às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo na Rádio e TV Marajoara e também pelo Portal A Província do Pará.

O Paysandu busca quebrar um jejum de oito jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time bicolor empatou em 1 a 1 com o Goiás, fora de casa. Atualmente, o clube ocupa a 15ª posição na tabela, com 27 pontos, quatro acima do primeiro time na zona de rebaixamento.

O Amazonas chega ao confronto com um retrospecto de quatro jogos invicto, sua maior sequência na Série B deste ano. A equipe soma duas vitórias e dois empates neste período. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Ceará, em casa. Atualmente, a Onça Pintada ocupa a 12ª posição na tabela, com 32 pontos.

