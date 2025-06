Oportunidade: CIIR e HRPM selecionam enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de enfermagem

Pessoas com deficiência (PcDs) também podem se inscrever! As inscrições vão somente até o dia 13, e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Burh.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, e o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, estão com processos seletivos abertos. Há vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem e farmacêutico.

Inscrições e Participação

As inscrições vão somente até a próxima sexta-feira, dia 13, e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Burh. Pessoas com deficiência (PcDs) também podem se candidatar!

Etapas da Seleção

Os currículos serão avaliados pelo setor de Recursos Humanos. Os candidatos aprovados nesta triagem receberão, posteriormente, informações sobre a data, horário e local das etapas presenciais, que incluem prova e entrevista.

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR)

Enfermeiro – vaga apta para PcD

• Graduação em Enfermagem

• Cursos complementares: pós-graduação em CME e Centro Cirúrgico. Curso de Ostomia e Estomaterapia e Curso de Urgência e Emergência

• Conhecimentos técnicos: domínio do Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint)

• Desejável conhecimento nos sistemas, TASY e Interact.

Os benefícios oferecidos pela instituição incluem vale-alimentação, vale-transporte, convênio farmácia e estacionamento.

Clique aqui para saber todos os detalhes e se candidatar à vaga.

Hospital Regional Público do Marajó (HRPM)

Farmacêutico – vaga apta para PcD

• Graduação em farmácia

• Registro ativo no CRF-PA

• Experiência na função

Para se inscrever clique aqui.

Técnico de enfermagem – vaga apta para PcD

• Curso técnico em Enfermagem

• Registro ativo no Coren-PA

• Experiência na função

Para se inscrever clique aqui.

Benefícios: restaurante na empresa, estacionamento

Serviço: O CIIR e o HRPM são unidades de saúde do Governo do Pará administrados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O Centro está localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157/ 58/ 59. O Hospital Regional Público do Marajó fica na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no centro urbano de Breves. Mais informações podem ser obtidas via telefones: (91) 3783 2140/ 3783 2127.