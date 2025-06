Estado repassa R$ 50 milhões do Programa Dinheiro na Escola Paraense às escolas da rede pública

Foram repassados, nesta quarta-feira, 11, cerca de R$ 50 milhões do Programa Dinheiro na Escola Paraense – Prodep para as escolas da rede pública estadual. O investimento é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação – Seduc. O recurso é a primeira parcela de 2025 transferida diretamente para as contas de 693 escolas estaduais aptas, para melhorar a infraestrutura escolar, potencializar o processo de ensino-aprendizagem e a harmonia escolar, além de complementar a merenda dos estudantes.

“O Prodep é essencial para garantir que nossas escolas estejam preparadas para atender às demandas do dia a dia, respeitando as particularidades. Desde 2023, os repasses têm sido constantes e, neste ano, ampliamos os valores e o alcance dos subprogramas. Seguimos unidos, dedicados a oferecer uma educação de qualidade, cada vez mais estruturada e com melhores recursos”, afirmou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Com a autonomia garantida pelo programa, as escolas têm liberdade para aplicar os recursos em ações que atendam às suas prioridades. Entre as possibilidades de uso estão a realização de reparos e melhorias na infraestrutura, aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos e tecnológicos, implementação de iniciativas sustentáveis, climatização dos espaços escolares e reforço na oferta de alimentação. O objetivo é tornar o ambiente escolar mais confortável, eficiente e propício à aprendizagem de qualidade.

Subprograma ‘Alimentação’ – Além dos valores de custeio e capital, nesta primeira etapa, já foram pagos 100% dos recursos destinados ao subprograma ‘Alimentação’, totalizando R$ 8.686.578,75. Esse valor permitirá que as escolas adquiram alimentos visando o complemento da alimentação escolar. A medida beneficia diretamente 391.728 estudantes em todo o estado, fortalecendo a oferta de uma alimentação escolar mais adequada, segura e de qualidade.

FORTALECIMENTO NA EDUCAÇÃO

Desde 2023, o Governo do Pará vem transformando a realidade das escolas públicas por meio do Prodep. Já foram repassados mais de R$140 milhões para unidades em todo o estado melhorando o ambiente de aprendizagem e valorizando a participação de todos na construção de uma educação pública de qualidade. Com o novo repasse, o Estado chega a marca de R$ 190 milhões repassados.

“É um sonho realizado, não só meu como diretora, mas de toda a comunidade. Nunca vi um programa assim no Pará. O Prodep trouxe recursos que gestores, coordenadores e professores sempre desejaram para desenvolver projetos no currículo escolar. Com o Prodep, nossas escolas ganharam suporte importante, com kits multimídia, laboratórios, sustentabilidade e até salas refrigeradas, tornando as aulas mais prazerosas e motivadoras. O Estado proporcionou essa transformação real e visível”, afirma Elizabeth Evanovich, diretora na Escola Estadual Oneide Souza Tavares.

CONDIÇÕES

O repasse dos valores destinados ao Programa está condicionado à apresentação do Plano de Aplicação Financeira (PAF), o qual deve ser elaborado pelas unidades executoras, representadas pelos Conselhos Escolares, após ampla escuta e participação da comunidade escolar das escolas da rede pública estadual.

ADERIR AO PROGRAMA

A Adesão é realizada no primeiro acesso do Conselho Escolar ao Sistema de Gestão Escolar Descentralizada (SGED) e aceite do Termo de Adesão.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias