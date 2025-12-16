Papão da Curuzu renova contrato com o goleiro Gabriel Mesquita para a temporada 2026

O Paysandu Sport Club oficializou nesta terça-feira, 16, a renovação com o goleiro Gabriel Mesquita, que vai defender a camisa bicolor por mais um ano. Contratado em abril, o alagoano de 27 anos de idade e 1,97m de altura disputou 19 partidas na última Série B do Campeonato Brasileiro.

Prestes a iniciar sua segunda temporada no Estádio Banpará Curuzu, Gabriel Mesquita destacou o foco na busca pelos objetivos. “Muito feliz em renovar meu contrato com o Paysandu, participar desse momento de reconstrução do clube. Com muito trabalho, fé e humildade, vamos recolocar o Paysandu no lugar onde deve estar. O Paysandu tem muita história e tem torcida para apoiar. Por isso contamos com o apoio de vocês em cada jogo. Vamos juntos, Fiel Bicolor!”, afirmou.

O goleiro esteve em campo na última rodada pela Série B, em 23 de novembro, e iniciará no sábado, 20, suas atividades na pré-temporada junto com o grupo.

Fonte e imagem: Agência Paysandu