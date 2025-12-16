terça-feira, dezembro 16, 2025
    Vídeo: Motorista troca freio por acelerador e estaciona carro em piscina na França

    O incidente inusitado ocorreu durante uma manobra e deixou o veículo submerso. Veja as imagens do local.

    Um inusitado acidente mobilizou socorristas em uma piscina municipal em La Ciotat, no sul da França, após uma motorista perder o controle do veículo e jogá-lo diretamente na água. O incidente ocorreu quando a mulher, que estava com a filha de cinco anos no banco do passageiro, teria confundido os pedais do carro.

    De acordo com as autoridades locais, o veículo acelerou descontroladamente no estacionamento, atravessou uma parede de vidro e foi parar dentro da piscina coberta.

    Resgate Rápido Evita Tragédia

    Por sorte, o acidente aconteceu na presença de dois salva-vidas e um terceiro socorrista que agiram rapidamente. Eles conseguiram retirar a mãe e a criança do carro submerso antes que a situação se agravasse.

    Mãe e filha foram levadas a um hospital próximo para observação devido ao choque, mas não sofreram ferimentos graves.

    A piscina precisou ser fechada temporariamente para que o carro fosse removido e os reparos necessários na estrutura danificada pudessem ser realizados. O episódio serve de alerta para os riscos da confusão entre freio e acelerador em manobras de estacionamento.

