Papão vence de virada a Ponte Preta em Campinas, fatura mais 3 pontos e fica mais distante do rebaixamento

Como é de domínio público, agora, a briga não é mais pela classificação, mas sim, para continuar no Campeonato Brasileiro, Série B, em 2025. Na noite desta segunda-feira, 04, de virada, o Paysandu venceu, por 2 a 1, a perigosa Ponte Preta, em Campinas, interior de São Paulo, com gols dos argentinos Borasí e Esli Garcia. Mateus Silva, da Ponte, abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Assim, a equipe de Márcio Fernandes volta para casa de alma lavada, mas consciente de que precisa faturar mais ainda nas próximas e finais rodadas. O jogo desta noite valeu pela 35ª rodada do Brasileirão Série B. O Papão, agora, tem 43 pontos e está em 13º lugar. Já a Ponte Preta ficou com a situação mais preta ainda, mais próxima da zona de rebaixamento, depois do jogo em casa, no Estádio Moisés Lucarelli.

O Papão estará definitivamente garantido na Segundona 2025 se vencer o já rebaixado Brusque na próxima segunda-feira, 11, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em partida válida pela 34ª rodada.

O JOGO

Com o estádio lotado de torcedores, a Ponte Preta botou pressão em cima da equipe bicolor que, entretanto, administrou da melhor forma possível. No entanto, a pressão dos donos da casa surtiu efeito. O jogador Mateus Silva abriu o marcador em favor da Ponte Preta aos 33 minutos. Parecia haver em caminho uma nova derrota para o Bicocola. No entanto, antes do final da primeira etapa, Borasí silenciou o estádio ao marcar o primeiro para o Paysandu.

No segundo tempo, de virada, agora com o também estrangeiro Esli Garcia, o Paysandu balançou a rede novamente, lacrando em definitivo a vitória bicolor jogando fora de casa.

Nos bares, nas imediações da Curuzu, a festa estourou quando ocorreu o apito final: Ponte Preta 1, Paysandu 2.

