Ponte Preta e Paysandu duelam nesta segunda, às 21h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em partida válida pela 35ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo do Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

A Ponte Preta, com 38 pontos, e o Paysandu, com 40, estão em uma situação delicada na tabela. Uma vitória nesta partida pode ser crucial para a permanência de ambos na Série B.

