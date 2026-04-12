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Prata da casa, o paraense Romero Reis vence por nocaute em São Paulo e reforça ascensão no MMA

O Pará volta a ganhar destaque no cenário das artes marciais mistas com mais uma grande atuação de Romero Reis. No último dia 8 de abril, em São Paulo, o atleta paraense, natural de Santa Luzia do Pará, conquistou uma vitória contundente ao derrotar Ricardo Sattelmayer durante o evento Hype Brasil.

A luta foi definida em um momento decisivo. Ao perceber o adversário com a guarda baixa, Romero agiu com precisão e agressividade, conectando golpes potentes que resultaram em um nocaute rápido e implacável, garantindo mais um triunfo importante em sua carreira.

Com uma atuação dominante, o lutador demonstrou alto nível técnico, excelente leitura de combate e forte poder de definição — características que vêm consolidando sua excelente fase no cenário do MMA.

Natural do interior do Pará, Romero Reis construiu uma trajetória de destaque, acumulando conquistas importantes no Brasil e no exterior, entre elas:

  • Campeão mundial do Hexagone MMA (Europa)
  • Bicampeão internacional de MMA na Colômbia (CSMMA)
  • Campeão do Pitbull Fight MMA
  • Campeão do HFC MMA
  • Campeão do TFM MMA

A vitória em São Paulo reforça o momento ascendente do atleta, que vem se consolidando como um dos principais nomes da categoria peso-mosca (até 57 kg), ganhando cada vez mais visibilidade no cenário nacional e internacional.

“Vi a oportunidade, entrei com tudo e consegui definir a luta. Foi um trabalho bem executado. Agora é seguir focado nos próximos desafios”, destacou Romero após o combate.

Representando com orgulho Santa Luzia do Pará e todo o estado do Pará, Romero Reis se torna cada vez mais referência e inspiração para jovens atletas da região Norte.

Com mais essa vitória expressiva, o lutador segue no radar das grandes organizações do mundo, como o Ultimate Fighting Championship (UFC), consolidando sua caminhada rumo à elite do MMA mundial.

Romero Reis nas melhores posições em rankings mundiais

RankingPosição
Brasil Norte Pro Masculino (Peso Mosca)3º lugar
Norte do Brasil5º lugar
Peso Mosca Masculino Profissional Brasileiro9º lugar
Peso Mosca Masculino Profissional Europeu5º lugar
América Central e do Sul (Peso Mosca Profissional)13º lugar
Ranking Mundial de MMA63º lugar

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Acervo Pessoal

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