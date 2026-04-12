Prata da casa, o paraense Romero Reis vence por nocaute em São Paulo e reforça ascensão no MMA

O Pará volta a ganhar destaque no cenário das artes marciais mistas com mais uma grande atuação de Romero Reis. No último dia 8 de abril, em São Paulo, o atleta paraense, natural de Santa Luzia do Pará, conquistou uma vitória contundente ao derrotar Ricardo Sattelmayer durante o evento Hype Brasil.
A luta foi definida em um momento decisivo. Ao perceber o adversário com a guarda baixa, Romero agiu com precisão e agressividade, conectando golpes potentes que resultaram em um nocaute rápido e implacável, garantindo mais um triunfo importante em sua carreira.
Com uma atuação dominante, o lutador demonstrou alto nível técnico, excelente leitura de combate e forte poder de definição — características que vêm consolidando sua excelente fase no cenário do MMA.
Natural do interior do Pará, Romero Reis construiu uma trajetória de destaque, acumulando conquistas importantes no Brasil e no exterior, entre elas:
- Campeão mundial do Hexagone MMA (Europa)
- Bicampeão internacional de MMA na Colômbia (CSMMA)
- Campeão do Pitbull Fight MMA
- Campeão do HFC MMA
- Campeão do TFM MMA
A vitória em São Paulo reforça o momento ascendente do atleta, que vem se consolidando como um dos principais nomes da categoria peso-mosca (até 57 kg), ganhando cada vez mais visibilidade no cenário nacional e internacional.
“Vi a oportunidade, entrei com tudo e consegui definir a luta. Foi um trabalho bem executado. Agora é seguir focado nos próximos desafios”, destacou Romero após o combate.
Representando com orgulho Santa Luzia do Pará e todo o estado do Pará, Romero Reis se torna cada vez mais referência e inspiração para jovens atletas da região Norte.
Com mais essa vitória expressiva, o lutador segue no radar das grandes organizações do mundo, como o Ultimate Fighting Championship (UFC), consolidando sua caminhada rumo à elite do MMA mundial.
Romero Reis nas melhores posições em rankings mundiais
|Ranking
|Posição
|Brasil Norte Pro Masculino (Peso Mosca)
|3º lugar
|Norte do Brasil
|5º lugar
|Peso Mosca Masculino Profissional Brasileiro
|9º lugar
|Peso Mosca Masculino Profissional Europeu
|5º lugar
|América Central e do Sul (Peso Mosca Profissional)
|13º lugar
|Ranking Mundial de MMA
|63º lugar
Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Acervo Pessoal