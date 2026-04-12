Suspeitos de envolvimento no desaparecimento de criança em Eldorado são capturados

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão e busca e apreensão contra dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um bebê em Eldorado dos Carajás, região sudeste do Pará. As prisões ocorreram anteontem, sexta-feira, 10, na Vila Peruana e no bairro Bom Jardim, ambas no município.

A ação esteve sob a coordenação da Superintendência Regional dos Carajás (16ª RISP) e da Delegacia de Eldorado dos Carajás, com o apoio dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAIs) de Marabá e Tucuruí, e equipe formada por agentes da Delegacia de Pessoas Desaparecidas e Divisão de Homicídios (DH).

A criança desapareceu na noite do dia 26 de março passado, enquanto brincava com os primos na área externa da residência em que morava, na zona rural de Eldorado. Uma equipe da Delegacia de Eldorado dos Carajás instaurou inquérito para apurar o caso e iniciou diligências e buscas na área. Posteriormente, foram enviadas equipes da Superintendência Regional e Delegacia de Desaparecidos para auxiliar no processo investigativo, além de outras forças de segurança.

Segundo o superintendente João Abel, titular da 16ª RISP, os investigados são pessoas conhecidas da família da criança e um deles estava na casa no dia do desaparecimento. “A investigação incluiu a análise de imagens de câmera de segurança, levantamento de veículos que circulavam pela região no horário em que o bebê desapareceu e depoimentos de familiares e vizinhos. Temos indícios robustos que apontam para o envolvimento de ambos, incluindo a mudança de comportamento e postura com a família, após o desaparecimento”, explicou o superintendente.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, um dos investigados foi encontrado na posse de um dos suspeitos, uma espingarda calibre .22 e um revólver calibre .22, além de 22 munições de calibre .38 e .32 intactas, deflagradas e picotadas. Ele foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo e munições. O material foi conduzido à Delegacia de Eldorado e passará por perícias.

Segundo o delegado Maurício Pires, titular da Divisão de Homicídios, as prisões são resultado de um trabalho integrado da Polícia Civil. Uma equipe composta por policiais da Divisão de Homicídios e Delegacia de Pessoas Desaparecidas, também vinculada à DH, foram designados para auxiliar nas investigações em andamento em Eldorado dos Carajás na última semana.

“O alinhamento coordenado das ações desenvolvidas durante as diligências e buscas permite uma atuação célere e eficaz. Isso também demonstra o êxito na atuação em demandas que necessitam de articulação especializada”, explicou o delegado Maurício Pires.

As diligências seguem em andamento para localizar mais envolvidos e localizar a criança, que segue desaparecida. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, através do 181.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias