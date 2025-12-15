Paraenses aumentam a busca por cursos técnicos para garantir emprego em 2026

O PARÁ FOI RESPONSÁVEL POR 38% DE TODOS OS EMPREGOS GERADOS NA REGIÃO NORTE

No Pará, o início do ano costuma impulsionar a procura por cursos rápidos, especialmente em um momento que o estado vive um ritmo acima da média na geração de empregos. Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério do Trabalho, mostra que o Pará já abriu cerca de 46 mil novas vagas formais em 2024, e mantém meses consecutivos de resultados positivos.

Em setembro do mesmo ano, foram 42.508 admissões contra 33.939 desligamentos, resultando em um saldo de 8.569 postos. O estado também foi responsável por 38% de todos os empregos gerados na região Norte.

Com o mercado aquecido, cresce o interesse por formações técnicas e mais curtas que garantem qualificação prática e rápida inserção profissional. Cursos técnicos seguem entre as principais escolhas para quem deseja começar o ano de 2026 empregado.

OPORTUNIDADE NO PARÁ

Maior rede de ensino técnico e profissionalizante do país, o Grau Educacional acompanha de perto esse movimento. Segundo a instituição, cursos como técnico de enfermagem, administração, logística, informática, estética, cuidador de idoso e muitos outros seguem entre os mais buscados por quem procura alternativas rápidas para ingressar ou retornar ao mercado.

Rodrigo Lyra, gestor das unidades do Grau Técnico em Belém, Ananindeua e Castanhal, explica que o cenário no estado é especialmente favorável para quem decide se qualificar. “Os dados mostram que o Pará vive um momento muito positivo na geração de empregos. Em 2024, foram registrados cerca de 46 mil novos postos formais e o estado respondeu por quase 40% de todas as vagas abertas na região Norte. Isso significa que há espaço para quem está preparado. A formação técnica tem ajudado muita gente a conquistar uma oportunidade rapidamente. O Grau conta com uma agência de empregos exclusiva para atuar na inserção dos alunos no mercado de trabalho, qualificando-os e fazendo parceria com empresas do mercado”, afirma.

A demanda crescente por profissionais com competências técnicas também ajuda a explicar o interesse. Empresas, hospitais, comércios e indústrias seguem precisando de trabalhadores qualificados, capazes de assumir funções práticas com rapidez.

SOBRE O GRAU EDUCACIONAL

O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico particular do Brasil, com mais de 140 unidades em todo o país. A instituição oferece mais de 60 cursos em áreas como saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. Fundada em 2015, a franquia Grau Profissionalizante oferece cursos práticos e rápidos em diversas áreas, como bombeiro civil, cuidador de idosos, eletricista predial, beleza, gastronomia, informática, entre outros, capacitando alunos para o mercado de trabalho com eficiência e qualidade.

Fonte e imagens: Agência Taurus