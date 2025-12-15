terça-feira, dezembro 16, 2025
Vídeo: Estátua da liberdade da Havan desaba em Porto Alegre após vendaval

A queda da estrutura metálica é um dos principais registros dos estragos causados pela tempestade na região.

A forte intensidade dos ventos na Região Metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira (15), causou a queda da estátua instalada em frente à loja da rede varejista Havan, no município de Guaíba (RS). A estrutura não resistiu às rajadas e desabou, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Segundo o prefeito Marcelo Maranata, a velocidade dos ventos chegou a aproximadamente 80 km/h. Além da estátua, o temporal causou danos em outros prédios e estruturas de postos de combustíveis na cidade.

Ações e Alerta das Autoridades

O prefeito afirmou que a Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura estão totalmente mobilizadas, acompanhando as ocorrências e garantindo a segurança da população desde o primeiro momento.

A prefeitura de Guaíba emitiu um alerta meteorológico:

  • Previsão Imediata (Tarde/Noite de Segunda): Condição para chuva de moderada a forte intensidade, com acumulado em torno de 30 milímetros, descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas de vento de cerca de 60 km/h.
  • Previsão para Terça-feira (Madrugada e Manhã): Chuva com acumulado estimado em 10 milímetros, raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h, principalmente durante a madrugada.

As autoridades orientam a população a redobrar a atenção, evitar áreas de risco e acionar a Defesa Civil em caso de emergência.

