“Paraíso Junino” brilha em Belém e vence o 21º Concurso Estadual de Quadrilhas

A quadrilha “Paraíso Junino”, de Belém, foi a grande campeã da categoria adulto do 21º Concurso Estadual de Quadrilhas, encerrado neste sábado (28), na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP). Na categoria mirim, o título ficou com a “Explosão Junina”, do município de Soure, que encantou o público com o tema “O mundo encantado da Disney no São João”.

A apuração das notas foi realizada no Cine Líbero Luxardo, com transmissão virtual para os organizadores. Os jurados avaliaram os grupos a partir de critérios como conjunto, coreografia, traje, evolução e marcação.

As três primeiras colocadas de cada categoria voltam ao palco neste domingo (29), a partir das 18h, para novas apresentações na sede da FCP.

O concurso vai premiar as 20 melhores quadrilhas adultas e as 10 mirins com troféus, além de reconhecer os destaques individuais como marcadores, estilistas e coreógrafos. Misses Caipira, Morena Cheirosa, Simpatia e Diversidade nas categorias adulto e infantil também serão premiadas com faixas.

A premiação total do concurso soma cerca de R$ 570 mil, conforme o Edital 006/2025.

