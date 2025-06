Último dia: prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta segunda (30)

Homens que completam 18 anos em 2025 têm até esta segunda-feira (30) para realizar o alistamento militar obrigatório. O processo pode ser feito online, pelo site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar mais próxima.

A inscrição é obrigatória para todos os brasileiros do sexo masculino nascidos em 2007, conforme prevê a Constituição. Quem não se alistar pode enfrentar uma série de restrições, como não poder tirar passaporte, participar de concursos públicos, fazer matrícula em instituições de ensino ou obter carteira profissional.

Quem deve se alistar?

Devem se apresentar os jovens que completam 18 anos em 2025, brasileiros naturalizados e também aqueles que estão em atraso com o serviço militar de anos anteriores. O prazo é sempre nos seis primeiros meses do ano em que o cidadão atinge a maioridade.

Documentos necessários

Para se alistar, é preciso apresentar certidão de nascimento, comprovante de residência e um documento com foto (como RG ou carteira de trabalho). Naturalizados devem levar prova de naturalização.

O que acontece depois?

Após o alistamento, o jovem pode ser convocado para a Seleção Geral, que inclui exames médicos e físicos, testes e entrevistas. Caso seja dispensado, será necessário pagar uma taxa, fazer o juramento à Bandeira Nacional e receber o Certificado de Dispensa de Incorporação, documento essencial para ficar em dia com as Forças Armadas.

Casos especiais

Jovens com deficiência devem se alistar normalmente, com apresentação de laudo médico e requerimento de isenção. Quem mora no exterior deve procurar uma embaixada ou consulado brasileiro.

Imagem: Adriano Machado