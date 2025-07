Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas celebra 29 anos com festa na comunidade

O Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, uma das mais importantes Unidades de Conservação (UC) do sudeste paraense, completou 29 anos e comemorou a data com uma programação especial junto à comunidade de Santa Cruz, em São Geraldo do Araguaia.

A celebração incluiu a 1ª Corrida Ecológica Infantil, promovida pela Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA), do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Mais de 20 crianças participaram da atividade, com direito a medalhas, bolo e um lanche coletivo para marcar o momento de forma alegre e educativa.

Criado em 25 de julho de 1996, o Parque abrange mais de 24 mil hectares entre os municípios de São Geraldo do Araguaia e São Domingos do Araguaia. A área preserva ecossistemas do bioma amazônico e guarda sítios arqueológicos, cavernas e trilhas naturais, atraindo visitantes, pesquisadores e moradores locais.

Mais do que um espaço de conservação ambiental, o Parque tem se tornado um centro de educação ambiental e fortalecimento dos laços com as comunidades do entorno. A gerente regional do Ideflor-Bio, Laís Mercedes, destacou o impacto positivo da iniciativa:

“Trazer a comunidade para dentro das comemorações do parque é fundamental. Essa geração que correu hoje é a mesma que vai cuidar da floresta amanhã.”

A ação também foi reconhecida pelos moradores da comunidade. Vangela Costa, que vive em Santa Cruz, agradeceu pela iniciativa:

“A gente fica feliz de ver o Parque lembrando da nossa comunidade. Nossos filhos nunca vão esquecer esse dia.”

A festa de aniversário do Parque Serra dos Martírios/Andorinhas reforça o compromisso do Governo do Pará com a conservação ambiental aliada à inclusão social, valorizando as populações tradicionais e promovendo o sentimento de pertencimento.

Imagem: Agência Pará