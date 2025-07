Polícia Civil prende 35 pessoas em megaoperação no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu 35 pessoas nesta terça-feira (29) durante a operação “Entrega Final”, realizada em vários municípios da Região Metropolitana de Belém e do interior do estado. Os mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos de envolvimento em crimes como roubo, tráfico de drogas, corrupção de menores, homicídio, posse ilegal de arma e receptação.

Coordenada pela Divisão de Operações de Inteligência (DOI), ligada ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), a ação foi realizada simultaneamente em 17 cidades paraenses, incluindo Belém, Castanhal, Altamira, Santarém, Marabá, Paragominas, Redenção, entre outras. Os mandados, tanto preventivos quanto condenatórios, foram expedidos pelo Poder Judiciário e estavam registrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

De acordo com o delegado Gabriel Batista, titular do NIP, o objetivo foi localizar e capturar os alvos já identificados. “A operação foi planejada com base em levantamentos de inteligência e visa garantir a segurança da população, retirando criminosos de circulação”, explicou.

A operação contou com o apoio de várias unidades especializadas, como a Divisão de Inteligência de Sinais e Dados (DISD), o Grupo de Trabalho de Facções (GTF), os Núcleos de Apoio à Investigação (NAIs) de diversas cidades e as Superintendências Regionais do interior.

O delegado-geral adjunto Temmer Khayat destacou o trabalho conjunto e o impacto positivo da ação: “Mais uma vez, a Polícia Civil realiza uma operação ágil e coordenada para preservar a ordem pública e levar justiça à população. A prisão desses 35 alvos traz mais tranquilidade para diversas famílias paraenses.”

A Polícia Civil reforça que qualquer cidadão pode ajudar no combate ao crime, repassando informações de forma anônima e gratuita pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, com atendimento virtual via “Iara”.

Imagem: Agência Pará