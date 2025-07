Paysandu goleia o Coritiba por 5 a 2 e está fora da zona de rebaixamento

O Paysandu venceu o jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro, Série B, Coritiba, jogando na casa do adversário, o Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Estado do Paraná, partida válida pela 17ª rodada da competição. O jogo aconteceu na noite deste sábado, 19, e teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio e TV Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Os gols do Bicola são de Garcez (2), Marlon (1) e Diogo Oliveira (2). Josué descontou para os donos da casa.

Diante do resultado, o Paysandu deixa a zona de rebaixamento, porém, vai torcer por uma derrota do Botafogo-SP, que joga contra o Amazonas, nesse domingo, 20, para melhor se assegurar. O Bicola volta ao gramado na próxima quarta-feira, 23, ainda fora de casa, contra o Amazonas, na Arena da Amazônia.

Esta foi a primeira vitória do Bicola jogando fora de casa pela Segundona 2025. E foi uma vitória épica, tendo em vista que foi de virada. Ainda no primeiro tempo, aos 25, o Coritiba abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com gol de Josué. A partir daí, o Coxa começou a fazer cera, menosprezando a equipe do Estado do Pará que está em situação complicada na competição. Foi, então, que o Papão da Curuzu deu sua resposta com categoria, primeiro, para a Fiel, e depois, para os donos da casa que tinham o mando de campo. Garcez empatou para a equipe paraense. E foi uma resposta cirúrgica. Três gols em menos de 17 minutos, isto, depois de o Bicola ainda ter sofrido um pênalti, que levou o Coritiba para os 2 a 1.

A partir daí, o sangue subiu entre os jogadores do Bicola. Eles correram atrás com competência e o resultado foi a goleada, sem dó, sem piedade, sem misericórdia, sem clemência. O Coxa foi derrotado dentro de casa, diante de sua torcida que, já nos minutos finais, começava a deixar o Couto Pereira decepcionada com tamanha derrota.

Outro responsável pela vitória foi o técnico Claudinei Oliveira, que está invicto desde que assumiu o comando técnico do Paysandu. Ele fez as mexidas corretas e mostrou como se vence um adversário poderoso na casa dele.

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Jorge Luís Totti, Agência Paysandu