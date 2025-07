Amadorismo – Triunfo confirma a programação de esporte para mês de Agosto

A Diretoria do Triunfo Atlético Clube, uma das forças do futebol peladeiro do Pará, sacramentou a programação esportiva para o mês de agosto, depois de realizar várias reuniões que levaram à definição dos jogos que ocorrerão no próximo mês. O Triunfo defenderá a invencibilidade de vários jogos, e a confiança entre atletas e comissão técnica é chegar numa marca inesquecível para o futebol de pelada de Belém, conforme palavras da própria presidente do clube, a senhora Sulamita Barros de Tarso, com respaldo do esposo, Paulo de Tarso, o brilhou no futsal paraense nas décadas 80 e 90, defendendo o Clube do Remo, tornando-se por diversas vezes o craque do jogo, graças as suas habilidades técnicas que deixavam seus marcadores perdidos dentro das quadras de jogo.

A abertura da programação será no dia 09 de agosto, quando o Triunfo jogará diante do time do IFA, no campo da Associação dos Servidores da Polícia Federal (localizado em Tenoné). Do outro lado, no dia 8/8, ocorrerá o aniversário do Paulo de Tarso; no dia 19/8, ocorrerá o aniversário da madrinha de honra do Triunfo, Maria de Nazaré, que completará 98 anos. Finalmente, no dia 20/8, será da presidente Sulamita Barros de Tarso. Os festejos acontecerão numa programação que será anunciada brevemente pela diretoria do Triunfo Atlético Clube.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação