Pavimentação de mais 20 km da PA-477 amplia integração no sul e sudeste do Pará

Governador Helder Barbalho foi a São Geraldo do Araguaia entregar a obra, que liga três municípios e reforça as estratégias de desenvolvimento nas duas regiões

Por Andreia Santo (SECOM)

O Governo do Pará entregou nesta sexta-feira (18) mais 20 quilômetros pavimentados da PA-477, que liga os municípios de Xinguara, Piçarra e São Geraldo do Araguaia, nas regiões de Integração Carajás e Araguaia, no sul e sudeste do Estado. Executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), a pavimentação da estrada era uma demanda histórica da população, e vai transformar a logística e a economia de regiões que se destacam principalmente pela pecuária.

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou o compromisso do Estado em garantir a melhoria da infraestrutura viária e fortalecer a integração regional, promovendo crescimento econômico, inclusão social e melhores condições de vida à população.

“Hoje é um dia para festejar. Todos sonharam com essa estrada pavimentada, sonharam a integração com qualidade entre os municípios de São Geraldo do Araguaia e Piçarra. Sonharam com o desenvolvimento e tudo o que a estrada traz para a geração de emprego, abertura de novas oportunidades, valorização do produtor rural, redução do custo do frete para o produtor e segurança para quem trafega. É isso que nós queremos, trabalhar cada vez mais para garantir desenvolvimento e progresso para a região. E eu festejo muito, junto com a vice-governadora Hana (Hana Ghassan), de podermos estar aqui hoje, cumprindo o compromisso que fizemos com a região, de que estaríamos pavimentando a PA-477. E hoje é uma realidade”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

Benefícios – A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou a importância de estradas seguras para impulsionar a economia no Estado. “É importante ver uma estrada como essa sendo entregue, trazendo benefícios para a população, para a produção, impulsionando a economia, porque nós queremos isso. Um estado próspero e rico como o Pará precisa ter estrada boa. E é isso que estamos fazendo, e vamos trabalhar ainda mais”, afirmou.

A PA-477 é fundamental para o escoamento da produção agrícola e pecuária, além de garantir melhores condições de mobilidade a moradores e trabalhadores que dependem da via diariamente. O lavrador Breno Ferreira Macena trafega pela PA-477 transportando mercadorias, e sabe as dificuldades enfrentadas antes da pavimentação.

“Eu passo bastante por essa estrada. Antes, era bem complicado vir para a cidade, porque era muito buraco e estrada de barro. Em época de chuva, era atoleiro demais. Bem complicado para chegar até a cidade. Hoje, está uma maravilha. Bênção de Deus! Hoje eu levei 40 minutos para fazer o trajeto de casa até a cidade. Antes, demorava uma hora e meia. Com o asfalto tudo mudou porque está bem feita a obra”, garantiu.

Hana Ghassan: estrada pavimentada e segura impulsiona a economia

Universitário e vendedor, Eudes Augusto Lacerda Rocha sempre usa a estrada para se deslocar de Piçarra até São Geraldo do Araguaia – cerca de 46 km de percurso. Para ele, a pavimentação já reduziu o tempo de viagem. “Eu cheguei a passar por aqui quando estava em transição; era só barro. Não era fácil. Era bastante complicado. Lembro que o trajeto entre os municípios era de duas horas. Hoje em dia, eu consigo chegar em 20 minutos com a nova pavimentação”, relatou.

Qualidade de vida – Em 2023, o governo do Estado concluiu a pavimentação de um trecho de 13 quilômetros entre a sede de Piçarra e a Vila Armazém Castro (pertencente a São Geraldo do Araguaia). Com a nova frente de obras em direção à Rodovia BR-153, o total entregue à população ultrapassa 40 quilômetros de asfalto novo, garantindo mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.

“Estamos entregando mais 20 quilômetros de pavimentação asfáltica na PA-477, e trazendo desenvolvimento e transformação para a região. Aqui tem escoamento da agropecuária e as pessoas também frequentam as praias[. Isso vai incentivar o turismo na região”, enfatizou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

Para Elias Rodrigo dos Santos, morador de uma vila situada à margem da PA-477, ver a pista pavimentada é um presente especial para a comunidade, que há vários anos esperava ansiosa por esse momento. “Antes, era só estrada de andar de pé. Não tinha nem estrada para passar com o carro. Era difícil demais. Eu mesmo passava por dificuldades porque precisava carregar os sacos nas costas. Quando soube da obra, eu achei importante e fiquei na expectativa. Hoje, está pronta. E sei que vai trazer desenvolvimento para a região”, disse Elias.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará