Paysandu sai na frente, leva a virada do Atlético-GO e é rebaixado na Série B

O Paysandu não resistiu ao drama da Série B e teve seu rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro decretado oficialmente nesta sexta-feira (31). Na lanterna da competição com 27 pontos, o Papão perdeu de virada para o Atlético-GO por 2 a 1, encerrando qualquer chance matemática de permanência.

A partida, realizada no Antônio Accioly, em Goiânia, deu um lampejo de esperança ao torcedor bicolor quando Garcez abriu o placar, construindo uma vitória parcial que mantinha o fio da navalha da salvação. No entanto, o “Dragão” reagiu. Lelê e Robert Santos marcaram para os donos da casa, virando o placar e selando a queda do time paraense. Com a vitória, o Atlético-GO subiu para o nono lugar, alcançando 51 pontos e mantendo vivo o sonho do G-4.

Pior Campanha da História na Era dos Pontos Corridos



O rebaixamento antecipado não apenas marca o retorno do Paysandu à Terceira Divisão, como também consolida a pior campanha da história do clube na Série B desde que o formato de pontos corridos foi adotado. O Papão, que passou grande parte da competição na lanterna, encerra uma temporada abaixo da expectativa e agora cumprirá apenas tabela nas três rodadas finais.