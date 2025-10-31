Pavilhão Pará – Municípios na COP30 reúne cidades paraenses em torno de inovação, sustentabilidade e cultura

Visando incentivar a participação dos municípios paraenses na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o governo do Estado do Pará apresenta o Pavilhão Pará-Municípios na COP30. A iniciativa oferece uma plataforma para que as administrações municipais apresentem suas ações de sustentabilidade e busquem parcerias internacionais.

O Pavilhão Pará funcionará no Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus, na avenida Augusto Montenegro, e estará aberto ao público e aos participantes da COP30 de 17 a 21 de novembro. Gerenciado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o projeto é considerado um marco, pois será a primeira vez que todos os municípios de um Estado brasileiro terão um espaço próprio em uma Conferência do Clima.

O espaço contará com estandes padronizados, com 16 metros quadrados cada, além de praça de alimentação, palco, e áreas destinadas a rodas de conversa e gravação de podcasts. A participação é estratégica para ampliar a visibilidade das potencialidades regionais.

No lançamento da plataforma, o governador Helder Barbalho destacou que “todos os 144 municípios terão um espaço para mostrar os seus projetos de sustentabilidade, com a oportunidade de buscar parcerias que possam ser construídas dentro da agenda de sustentabilidade e mostrar sua cultura, gastronomia, habilidades e riquezas”.

A adesão ao Pavilhão Pará representa uma oportunidade direta para os municípios se inserirem na agenda global de sustentabilidade e promoverem o desenvolvimento local. A expectativa é que a COP30, com a presença de representantes de mais de 190 países, traga visibilidade inédita ao Pará e às suas cidades.

LOGÍSTICA DO EVENTO

A gestão do Pavilhão Pará – Municípios na COP30, sob a coordenação da Setur, reforça o papel do turismo e da cultura como vetores de desenvolvimento sustentável. “O Pavilhão é um momento ímpar de visibilidade internacional para os municípios paraenses, onde eles poderão mostrar sua produção local, gastronomia, cultura, produtos da bioeconomia. Também é uma forma de estimular parcerias e investimentos, além de conectar esse público aos territórios amazônicos”, afirmou o secretário adjunto da Setur, Lucas Vieira.

A estrutura do Pavilhão foi projetada para facilitar a participação e a exposição dos municípios, incluindo a montagem dos estandes e o suporte técnico às prefeituras.

“Como prefeito, vejo com grande esperança e responsabilidade a realização deste grande evento, que vai muito além de um encontro entre líderes mundiais. É um chamado à ação, um momento para repensarmos a forma como produzimos, consumimos e cuidamos do nosso planeta. Nós, de Castanhal, estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável e em fortalecer ações que garantam mais qualidade de vida e um futuro melhor para todos. Que este seja um marco de transformação”, declarou o prefeito de Castanhal, Hélio Leite.

O prefeito de Tomé-Açu, Carlos Vieira, também ressaltou a relevância da participação. “É muito importante poder apresentar ao mundo o nosso sistema pioneiro em agrofloresta, baseado na diversidade cultural e produtiva da Amazônia. Iremos mostrar o que temos de mais rico: nossa gastronomia, cultura, economia criativa, artesanato e a história centenária da imigração japonesa”, frisou.

A participação dos municípios na COP30, por meio do Pavilhão Pará, consolida a estratégia do governo do Estado em valorizar soluções locais dentro do debate climático global, tornando a COP30 um evento de impacto direto e duradouro nas cidades paraenses.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias