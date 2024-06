PC apreende entorpecentes e prende homem em flagrante em Icoaraci

A equipe da Delegacia de Homicídios de Icoaraci prendeu um homem em flagrante, na terça-feira (4), pelo crime de tráfico de drogas. Mais de mil e cem petecas de substância análoga à cocaína foram encontradas com ele.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, o homem foi preso durante o cumprimento de diligências sobre outro crime. Ele estava em via pública, no distrito de Icoaraci, e apresentou uma atitude suspeita quando viu os policiais.

“Os agentes estavam no local investigando um caso de homicídio que havia ocorrido naquela região. Assim que viu a viatura, o suspeito tentou esconder uma sacola e fingiu conversar com outra pessoa para desviar a atenção da equipe. Desta forma, notando a atitude dele, os policiais o abordaram e, após constatarem que se tratava de um crime de tráfico de drogas, o autuaram em flagrante”, pontuou o gestor.

Dando continuidade à ação policial, os agentes da DH fizeram buscas na residência do investigado e encontraram ainda mais drogas. No total, 1.110 petecas foram apreendidas.

“O homem utilizava a própria casa para fabricar os ilícitos. A equipe as encontrou no quarto dele e também apreenderam uma balança de precisão que o homem utilizava para pesar o material”, informou o titular da Divisão de Homicídios (DH), delegado Fernando Rocha.

Após ter cumprido os procedimentos cabíveis, o homem encontra-se à disposição da Justiça.

Texto de Paula Almeida, sob supervisão de Laís Menezes

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação