Belém tem II Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas

A partir desta quinta-feira (6) até o sábado (8), será realizado no Boulevard da Gastronomia e no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso o II Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas (II Sigema). A programação gratuita é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com o apoio de instituições públicas e privadas.

Além de disponibilizar para maior conhecimento do público os produtos que, já conquistaram a Indicação Geográfica (IG), o evento terá atrações culturais, feira de produtos, desfile de moda, cozinha show, minicursos e exposição de trabalhos.

Segundo a coordenadora do Fórum Técnico de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas, Márcia Tagore, o evento começa pela parte da manhã com a programação técnico-científica a partir das 9h até o meio dia. A abertura oficial será às 17h, com a participação de representantes dos órgãos estaduais e de convidados.

A programação sócio cultural será realizada no Boulevard da Gastronomia com exposição e feira, cozinha show desfile de moda e show da cantora Lia Sophia.

“Nós teremos 30 estandes para os produtores que ficarão instalados no Boulevard da Gastronomia, onde haverá exposição e vendas de produtos de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas”, informou Márcia Tagore.

A coordenadora do Fórum destacou que é importante a participação do público para a divulgação e visibilidade dos produtos e serviços do Pará, que já conquistaram a IG, e também para os que já estão em processo para a obtenção da IG junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Com dois formatos – presencial e virtual- o II Sigema terá a participação de especialistas de outros países que farão palestras online alusivos à temática Indicação Geográfica e Marcas Coletivas.

Serviço: O II Sigema será realizado a partir desta quinta-feira (6) até o próximo sábado (8) no Boulevard da Gastronomia, das 9h às 22h. De manhã, o evento será no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso. O acesso para o modo virtual da programação técnico-científica vai poder ser feito pelo site www.sedap.pa.gov.br.

