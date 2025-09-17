Pesquisa aponta que Bolsonaro venceria Lula no 2º turno se eleições fossem agora

Levantamento da Futura Inteligência, empresa de pesquisa da Apex Partners, divulgado ontem, terça-feira, 16, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na dianteira da corrida presidencial de 2026 nas simulações de primeiro turno. Nos cenários de segundo turno, porém, o petista aparece em desvantagem diante de adversários da direita.

No primeiro cenário testado, com oito nomes, Lula soma 36,1% das intenções de voto. Na sequência estão o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 18,1%, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 17,4%. Brancos, nulos ou nenhum candidato chegam a 9,9%, seguidos por Ratinho Júnior (PSD), com 6,3%, os indecisos (4,8%), Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,4%, e Romeu Zema (Novo), com 2,9%.

No segundo cenário, Lula aparece com 34,9%, enquanto Tarcísio lidera entre os adversários, com 22,7%, seguido por Eduardo Bolsonaro (20,9%). Depois vêm os votos em branco/nulo (10,6%), Ronaldo Caiado (6,7%) e os indecisos (4,1%).

No terceiro cenário, Lula mantém a liderança, com 35,6%, mas vê Eduardo Bolsonaro encostar, com 27,7%. Ratinho Júnior marca 12,8%, brancos/nulos chegam a 10,7%, Caiado aparece com 10,1% e indecisos com 3%.

Em outro recorte, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – hoje inelegível e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) -, o capitão reformado aparece na frente, com 41%, contra 37,7% de Lula. Brancos/nulos somam 8,6%, Caiado tem 6,6%, Zema 4,4% e indecisos 1,6%.

Na simulação com Michelle Bolsonaro (PL), há empate técnico: Lula registra 37,6%, e a ex-primeira-dama 36,1%. Brancos/nulos representam 9,6%, Caiado marca 7,8%, Zema 6,7% e indecisos 2,3%

O oitavo cenário troca Lula pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O pessebista lidera em ambiente fragmentado, com 21,5%. Eduardo Bolsonaro aparece colado, com 20,7%, seguido por Tarcísio (19%). Brancos/nulos chegam a 17,6%, Ratinho Júnior tem 8,2%, Caiado 6%, indecisos 3,7% e Zema 3,3%.

Já quando o nome governista testado é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ele surge com 20,9%, em empate técnico com Eduardo Bolsonaro (20,8%) e Tarcísio (19%). Brancos/nulos alcançam 17,1%, Ratinho Júnior marca 8,5%, Caiado 6,8%, indecisos 3,5% e Zema 3,3%.

SEGUNDO TURNO

O levantamento indica que, à medida que a disputa se afunila em confrontos diretos, adversários da oposição passam a superar Lula, seja dentro da margem de erro, seja com vantagem mais expressiva. O resultado contrasta com outros institutos (Quaest, Datafolha, MDA e Atlas), que em geral colocam o petista à frente e só apontam risco maior em embates contra Tarcísio de Freitas.

No cenário contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível e condenado, o capitão reformado lidera com 46,1%, ante 42% de Lula. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 11%, enquanto 1% não soube responder. Contra Michelle, o quadro se repete: 45,6% a 41,7%. Já diante de Eduardo Bolsonaro, há empate técnico – 43,1% para o deputado e 42,5% para Lula.

Tarcísio venceria Lula por 44,4% a 40,7%, com 13,5% de brancos/nulos e 1,4% de indecisos. Lula também aparece atrás de Ratinho Júnior, por 42,4% a 40,5%. O petista, porém, ainda venceria Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

Em cenários sem Lula, o desempenho do campo governista se enfraquece. Tarcísio derrotaria Geraldo Alckmin por 42,9% a 32,8% e ampliaria a vantagem sobre Fernando Haddad, por 45% a 28,8%.

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador com 2.000 eleitores brasileiros de 16 anos ou mais, entre os dias 9 e 15 de setembro de 2025. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e índice de confiança de 95%.

Fonte e imagens: Portal Pleno.News com agências de Notícias