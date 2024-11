Pesquisa diz que 72% dos judeus israelenses preferem Trump

Ao todo, 72% dos judeus israelenses acreditam que o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, será melhor para os interesses de Israel do que a vice-presidente e candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. O dado é de uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (4) pelo Instituto de Democracia de Israel.

Por orientação política, 42% da esquerda judaica acredita que Kamala beneficiará Israel, em comparação com os 29% que apoiam Trump. Entre os entrevistados que se identificaram como de direita, 90% optam por Trump, em comparação com escassos 3% a favor de Kamala.

A pesquisa foi realizada on-line e por telefone entre 28 de outubro e 3 de novembro, com uma amostra de 600 pessoas entrevistadas em hebraico e 150 em árabe, uma amostra nacionalmente representativa da população adulta de Israel com 18 anos ou mais, de acordo com sua metodologia.

*EFE

