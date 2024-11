Codec, fábrica de modulados e Basa se unem para construir fábrica em Ananindeua.

A Codec, em parceria com o Basa, está viabilizando a instalação da LC Modulados em Ananindeua para atender à demanda de hospedagem da COP-30, com a construção de uma fábrica de módulos metálicos habitacionais.

Luiz Cláudio Lobo, da LC Modulados, afirma que a produção de suítes modulares em Ananindeua atenderá à demanda de hospedagem da COP-30, com o apoio da Codec e do Basa.

Heitor Abadesso, gerente da agência Belém Pedreira do Basa, destacou a importância da parceria para o desenvolvimento da região, ressaltando o alinhamento dos projetos da Codec com a missão do banco de fomentar o crescimento sustentável.

Os módulos da LC Modulados são versáteis, podendo ser adaptados a diversos usos, desde residências até espaços culturais. A pré-fabricação garante construções mais rápidas e econômicas.

Foto: Divulgação