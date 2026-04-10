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PF combate garimpos ilegais na Terra Indígena Kayapó no Pará

Terceira fase de operação prendeu financiador da atividade e apreendeu armas, dinheiro e veículos

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 10, a 3ª fase da Operação Rio Fresco, para apurar crimes de invasão de terras públicas e de garimpos ilegais, às margens do Rio Fresco, na Terra Indígena Kayapó, no Pará.

Foi cumprido um mandado de prisão e um de busca e apreensão. Foram apreendidos dois veículos, um celular, R$ 16,2 mil em espécie, uma arma de fogo e munições, tudo no município de Redenção.

A exploração ilegal feita pelo investigado ocorria às margens do rio, lançando direto em seu leito rejeitos do garimpo, como lama, óleo diesel e mercúrio. Essa poluição causa danos irreparáveis aos ecossistemas e graves riscos à saúde humana.

Na primeira fase da operação, em abril de 2025, a Polícia Federal apreendeu fuzil, mercúrio e munições em dois pontos de garimpo flagrados às margens do rio Fresco. Na segunda fase, em outubro deste ano, houve a utilização de helicóptero da PF, devido à dificuldade de acesso terrestre. Na ocasião, foram apreendidos mercúrio, óleo diesel, munições e inutilizados equipamentos de garimpo ilegal.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF-PA em Redenção

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