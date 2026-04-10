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Prefeito Igor Normando lança Viva Bairro e vai asfaltar 800 ruas

O prefeito de Belém, Igor Normando, lança nesta sexta-feira, 10, o programa Viva Bairro, o novo e maior programa de transformação urbana e social. A iniciativa inédita da Prefeitura vai muito além da pavimentação, reunindo ações integradas de zeladoria, segurança e regularização fundiária.

Na ocasião, o prefeito anunciará o asfaltamento de 800 ruas na capital paraense, sendo 400 de responsabilidade do Município e outras 400 em parceria com o Governo do Estado.

O bairro da Terra Firme será o primeiro a receber as ordens de serviço para o asfaltamento de 43 ruas. A Prefeitura iniciará, já neste primeiro momento, 30 frentes de trabalho na Terra Firme e em outros bairros.

Fonte e imagem: Agência Belém

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