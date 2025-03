PF recebe líderes religiosos e empresas de eventos para tratar de segurança privada

A Polícia Federal se reuniu com representantes de grandes igrejas paraenses para tratar da segurança privada, na manhã desta quarta-feira, 19, na Superintendência Regional do órgão em Belém. Também participaram representantes da Polícia Militar e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), além do vigário geral da Arquidiocese de Belém e responsáveis por igrejas evangélicas.

Outra reunião, ainda nesta manhã, foi feita com representantes de empresas de shows e eventos, também para adequação à lei de segurança privada. Em ambos os encontros, foi explanada a exigência e contratação de empresa de segurança credenciada pela PF, com projeto de segurança prévio, em eventos de grande público, na forma da normatização nacional.

O trabalho educativo e de fiscalização já tem sido feito em eventos esportivos, com presença constante da PF nos maiores jogos de futebol do Estado.

BOMBEIROS

Na semana passada, a Polícia Federal recebeu representantes do Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado do Par (SINDBCPA) para uma reunião estratégica sobre a atuação da categoria na segurança de grandes eventos.

O foco foi a importância do cumprimento das normas de segurança privada, incluindo a obrigatoriedade da presença de bombeiros civis no planejamento de eventos de grande porte. O sindicato apresentou aspectos legais que reforçam a atuação da categoria nesse contexto.

A Polícia Federal desempenha um papel essencial na fiscalização da segurança privada, garantindo que todos os requisitos estabelecidos sejam cumpridos. O tema ganha ainda mais relevância com a realização da COP30, em 2025, em Belém, evento que demandará um alto nível de organização e segurança para autoridades e participantes.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF-PA em Belém