Nadadores do Grêmio Literário brilham na primeira etapa do circuito paraense master de natação

Na primeira etapa do circuito paraense de natação master, realizada no parque aquático do Clube do Remo, a equipe representativa do Grêmio Literário Recreativo Português [GLRP], mesmo competindo com 4 atletas conquistou medalhas de ouro, prata e bronze. O feito, mesmo numa competição sênior, assinala a modalidade da natação gremista como esporte em evolução.

“Antes o clube tinha a natação como modalidade recreativa, agora estamos competindo em todas as classes da natação”, diz Sammy Jonhson, diretor de esportes.

Os destaques gremistas foram:

Fabrícia Caju-1º lugar – Faixa 40+ (50m peito)

Taciane Almeida de Oliveira -2º lugar – Faixa 35+ (50m livre);

3º lugar – Faixa 35+ (100 Medley)

Luiz Pinheiro de Araújo Júnior- 4º lugar – Faixa 45+ (50m livre); 5º lugar – Faixa 45+ (50m peito)

Fabrícia, Tarciane, Felipe e Luiz Pinheiro- 3º lugar no revezamento 4 x 50m Livre Misto.

A diretoria de esportes- Sammy Jonhson da Costa Barros e Paulo Maia, agradeceu o grande apoio da presidência e de todos os diretores do GLRP a equipe de natação. Ainda parabenizou todos os atletas e professoras do desporto aquáticos pela grande participação do Grêmio na 1ª etapa do circuito paraense master de natação de 2025.

Texto: Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação