Pugilista paraense desafia polonês, invicto há 40 lutas internacionais

Jackson Furtado [Neguinho], pugilista do Team Ulisses Pereira, está treinando com todo vigor para um grande desafio no boxe internacional representando o Pará e o Brasil. No dia 12 de abril sobe ao ringue para enfrentar o polonês Dominik Harwankowski na cidade Sopot, em combate valendo pela Polish Champion da Polska Unia Boksu.

É uma luta de dez rounds valendo cinturão da categoria Peso Leve [61.235 kg].

Dominik é ‘osso duro’ no ringue. Na sua trajetória já realizou 40 lutas sem perder alguma, nem empate tem. É demolidor de cartaz. Um ‘rolo compressor’ possante.

Diante da ‘pedreira’, o paraense de 37 anos, vem cuidando da parte técnica treinando com o ‘mestre’ Ulisses Pereira diariamente.

Neguinho soma doze nocautes desde o momento que se profissionalizou, porém, soma muito mais que isso no tempo do boxe amador. “O Jackson é muito técnico. Um atleta dedicado nos treinos. É muito obstinado o quê dá uma certeza do chegar ao seu objetivo”, avalia o técnico Ulisses Pereira.

Texto: Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação