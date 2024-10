Pintura gestacional fortalece vínculo entre mães e bebês no Hospital Abelardo Santos

“Foi um misto de sentimentos: feliz e emocionada”, declarou a assistente administrativa Renata Ávila, de 28 anos, após participar da atividade de pintura gestacional promovida pelo Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Belém. A ação é pensada para promover o bem-estar das futuras mamães, reforçar o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, para tornar o processo de gestação mais leve e humanizado.

Devido à representação, Renata, atualmente com seis meses de gravidez, pôde visualizar seu filho, Anthony Nascimento. “Fiquei ainda mais ansiosa para vê-lo, segurá-lo e cuidar dele. Esse foi um dos momentos que ficará gravado na minha vida e na de meu filho, que está por nascer. Parabéns a toda a equipe do ‘Abelardo Santos’ envolvida nesta iniciativa de amor e carinho”, relatou.

Cada pintura é única e leva em consideração as preferências da gestante. Além disso, são utilizadas tintas à base de água, ou seja, sem substâncias prejudiciais à saúde das mães e dos bebês. Outro aspecto importante é que os desenhos, feitos na barriga da mãe, representam momentos da vida da criança no útero, como sua localização e a posição que ocupa naquele instante.

Paula Rodrigues, 36 anos, grávida de oito meses de Olívia Santos, participou da ação e não escondeu a emoção ao falar da experiência. “Foi um momento muito especial. Como estou no final da gestação, tenho me sentido muito nervosa, e a pintura me deixou mais tranquila. Olhar para o desenho e pensar que, em breve, meu filho estará aqui, foi algo muito forte”, revelou a nutricionista.

Humanização – A ação de pintura gestacional faz parte das iniciativas desenvolvidas dentro do curso “Laços de Amor”, promovido pela Comissão de Humanização (CH) do Hospital Abelardo Santos. A ocasião envolve profissionais de saúde e administrativo, em especial a equipe de fisioterapia da unidade, que se unem para criar uma experiência artística para as grávidas atendidas pelo projeto.

Segundo a supervisora de Humanização, Suzane Gonzaga, além do aspecto visual, a ação traz vários benefícios emocionais e psicológicos. “A prática ajuda, por exemplo, a reduzir a ansiedade e o estresse típicos do final da gestação. Outro ponto é que as gestantes relatam que a experiência fortalece o afeto com o bebê e gera um momento de descontração no final da gravidez.”

“Essa é só uma das inúmeras ações de humanização oferecidas aos nossos usuários e também às comunidades próximas do hospital, como as gestantes. Uma das prioridades do ‘Abelardo Santos’ é justamente oferecer estratégias de acolhimento e suporte emocional às mulheres durante o pré-parto, parto e pós-parto e chamar a população a conhecer de perto nossos serviços”, acrescentou Suzane.

Sendo assim, para fortalecer os laços entre o Hospital Abelardo Santos e as famílias do distrito de Icoaraci e ilhas próximas, o projeto “Laços de Amor” se consolida como uma iniciativa essencial, o qual demonstra que a gravidez vai além do atendimento médico, proporcionando conhecimento e segurança para as gestantes e suas famílias em um dos momentos mais significativos de suas vidas.

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação