Ao vivo | Paysandu x Chapecoense | Brasileirão Série B | 09.10.24

Na noite desta quarta-feira (09), Paysandu e Chapecoense se enfrentam pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida inicia às 21h no Estádio Banpará Curuzu, em Belém e será transmitida pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Ambas equipes entram em campo com desejo de fugir da zona de rebaixamento. O Paysandu está na 16ª posição, com 33 pontos, apenas um a frente do primeiro time no Z4. O Paysandu chega nessa partida com 2 vitorias e 3 derrotas nos últimos cinco jogos.

A equipe Chapecoense vem de uma derrota contra o Operário Ferroviário por 3 a 2. Atualmente o elenco vem de duas vitorias, um empate e 2 derrotas. A equipe catarinense tem apenas dois pontos de vantagens sobre o Botafogo-SP, o primeiro time dentro do Z-4.

Se Inscreva no canal: