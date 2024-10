Série B tem dois confrontos diretos contra o rebaixamento à Série C

Botafogo e Guarani duelam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), às 20h

Aluta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro está cada vez mais dramática e dois confrontos diretos nesta quarta-feira movimentam ainda mais a tabela. Os paulistas Botafogo e Guarani fazem jogo atrasado da 23ª rodada, enquanto Paysandu e Chapecoense abrem a 31ª.

Botafogo e Guarani duelam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), às 20h. O jogo, inicialmente marcado para o fim de agosto, foi adiado devido às péssimas condições do ar após as queimadas na região. Após a realização desta partida, a Série B ainda terá dois jogos atrasados: Sport x Operário, pela 16ª rodada, e Goiás x Amazonas, pela 18ª.

Lanterna (20º) com 25 pontos, o Guarani vem de derrota por 1 a 0 em outro confronto direto, diante do Ituano. Há três jogos sem vencer, precisa se reabilitar para continuar vivo. O time de Campinas enfrenta sequência decisiva, pois ainda enfrenta CRB e Ponte Preta, outros dois ameaçados na parte de baixo.

Já o Botafogo enfrenta jejum de cinco jogos e abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 32 pontos. Na rodada passada perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas.

Um pouco mais tarde, às 21h, Paysandu e Chapecoense se enfrentam no estádio da Curuzu, em Belém (PA). O Paysandu é justamente o primeiro time fora do Z-4, em 16º, com 33 pontos. A Chapecoense está um pouco acima, em 14º, mas com apenas um ponto a mais, 34.

A 31ª rodada ainda contará com dois jogos na sexta-feira, incluindo o líder Novorizontino, que pega o Sport, terceiro colocado. No sábado, o Santos também faz duelo de G-4 diante do Mirassol, em dia que também terá os paulistas Ponte Preta e Botafogo em campo. Por fim, Guarani e Ituano jogam na segunda-feira contra CRB e Brusque, respectivamente, outros dois confrontos diretos no Z-4.

