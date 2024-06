Polícia Civil do Pará deflagra ‘Operação Independência’ em Goiás e Brasília (DF)

A Polícia Civil do Pará, através da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou, na quinta-feira (27), a 3ª fase da ‘Operação Independência’, nas cidades de Ceilândia, no Distrito Federal (DF); e Luziânia, em Goiás.

A ação faz parte das investigações acerca da associação criminosa que, em 8 de setembro de 2023, roubou a agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) em Viseu, no nordeste do estado. A ofensiva contou com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar de Goiás.

Durante o cumprimento do mandado de prisão de busca e apreensão, Francisco Lopes Justino, conhecido por criminosos como “Chico Justino”, “Calça Frouxa”, “Careca”, “Doido”, ao perceber a chegada dos agentes de segurança, tentou empreender fuga e atirou com arma de fogo contra os agentes públicos, os quais reagiram à injusta agressão. O foragido da justiça foi atingido, sendo prontamente socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foi apreendida uma pistola Taurus 740, calibre .40.

“Com respostas rápidas o sistema de segurança conseguiu identificar os envolvidos e os colocar à disposição da Justiça. Os que reagiram, atentado com os agentes morreram em confrontos”, afirmou Walter Resende, gestor da Polícia Civil do Pará.

Histórico – Francisco, natural do Ceará, foi o nono identificado na ação criminosa praticada em Viseu. Considerado de altíssima periculosidade pelas forças de segurança, era apontado como um dos organizadores da empreitada criminosa investigada, além de, muito provavelmente, ser o explosivista do bando. Além disso, contava com 06 mandados de prisão em aberto, oriundos da Justiça Criminal dos Estados do Ceará e do Maranhão.

Com a ação, todos os suspeitos de participarem da ação de “Novo Cangaço”, ocorrido no município de Viseu, foram identificados, localizados e estão à disposição da Justiça.

Histórico das ações

1º Intervenção policial com resultado morte (11/09/2023) – Viseu/PA: Francisco Martins Saboia;

2º Intervenção policial com resultado morte (11/09/2023) – Viseu/PA: Jose Ires de Souza Bezerra;

3º Intervenção policial com resultado morte (11/09/2023) – Viseu/PA: José Alberto da Silva Lima;

4º Prisão flagrante (12/09/2023) – Viseu/PA: Zaqueu da Silva Menezes;

5º Prisão flagrante (12/09/2023) – Viseu/PA: Valdeir de Sousa Silva;

6º Prisão flagrante (12/09/2023) – Viseu/PA: Anderson de Nazaré Ribeiro;

7º Prisão Temporária convertida em Preventiva (22/01/2024) – Maracanaú/CE: Ricardo Johnatan da Costa de Oliveira;

8º Prisão Temporária convertida em Preventiva (22/01/2024) – Bragança/PA: Antonio Leandro De Sousa Vasconcelos.

9º Intervenção policial com resultado morte (27/06/2024) – Luziânia/GO: Francisco Lopes Justino.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação