Porto Futuro 2 atinge 80% de conclusão e reforça preparação de Belém para a COP 30

As obras do complexo Porto Futuro 2, em Belém, já ultrapassaram 80% de execução e seguem em ritmo acelerado para serem concluídas até outubro, pouco antes da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro na capital paraense. O espaço se consolida como um dos principais símbolos da transformação urbana em curso na cidade.

O governador Helder Barbalho visitou o canteiro de obras nesta segunda-feira (14) e destacou a importância estratégica do projeto para o desenvolvimento sustentável de Belém e do Pará. Ao todo, cinco galpões estão sendo revitalizados para abrigar atrações como o Museu das Amazônias, o Centro Gastronômico, o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, a primeira unidade da Caixa Cultural na região Norte, além de áreas de convivência.

Mais de 440 trabalhadores atuam nas obras, que fazem parte do conjunto de intervenções que visam não apenas preparar Belém para o evento climático global, mas também deixar um legado duradouro para a população. A expectativa é de que o Porto Futuro 2 seja um marco na valorização da Amazônia como referência mundial em sustentabilidade, turismo e economia verde.

Durante a visita, o governador também esteve no hotel do grupo Vila Galé, o primeiro da rede portuguesa na região, reforçando o potencial turístico da capital. Para a secretária de Cultura, Ursula Vidal, Belém vive um momento histórico: “A cidade se reinventa com infraestrutura de qualidade, valorizando a Amazônia como um destino único para o mundo.”

Por: Thays Garcia

Imagem: Agência Pará