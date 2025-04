Incêndio de grandes proporções atinge loja de produtos chineses no centro de Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de produtos chineses na noite desta segunda-feira (14), na rua Santo Antônio, no bairro da Campina, centro comercial de Belém. As chamas começaram por volta das 19h30 e se espalharam rapidamente pelo imóvel, gerando preocupação com prédios vizinhos. Às 22h30, o fogo ainda não havia sido completamente controlado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado assim que o incêndio teve início. Segundo a corporação, a grande quantidade de materiais inflamáveis — como plásticos, tecidos, bolsas e mochilas — dificultou o controle das chamas. A suspeita inicial é de que um curto-circuito na fiação elétrica tenha provocado o incêndio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram bombeiros retirando um ventilador em chamas de dentro do imóvel.

Quatro equipes e pelo menos três caminhões de combate foram mobilizados, utilizando mais de 14 mil litros de água. Apesar da intensidade do fogo, concentrado na área usada como depósito, nenhum outro imóvel foi atingido. Uma perícia técnica deve esclarecer as causas do incidente.

A situação causou apreensão entre comerciantes da área. Vendedores que atuam na rua desmontaram barracas para liberar o espaço e facilitar a ação dos bombeiros. Lojistas também abriram seus estabelecimentos para abrigar camelôs e suas mercadorias.

Um comerciante da região, que preferiu não se identificar, criticou a administração do imóvel por parte dos responsáveis chineses. “Eles só pensam no lucro e não têm cuidado com a estrutura. A gente reclama quando os bombeiros cobram os alvarás, mas vê a importância disso numa hora dessas”, afirmou. Ele também denunciou que os hidrantes da região estariam sem água, o que dificultou ainda mais o combate às chamas.

Durante toda a ocorrência, comerciantes e lojistas vizinhos acompanharam apreensivos o trabalho das equipes, temendo que o fogo se alastrasse para outros estabelecimentos.

Por: Thays Garcia