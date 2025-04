Abril Indígena: MPF apura denúncias de fraudes com recursos destinados à alimentação de pacientes indígenas no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) abriu duas investigações, ontem, segunda-feira, 14, para apurar denúncias de supostas fraudes com recursos destinados à alimentação de pacientes indígenas, praticadas pelo coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Kayapó do Pará. A unidade de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (SasiSUS) está sediada em Redenção, no sudeste paraense.

De acordo com áudios que circulam nas redes sociais, planilhas de gastos estariam sendo fraudadas para possibilitar o recebimento de vantagens indevidas da empresa responsável pelo fornecimento da alimentação às Casas de Saúde Indígena (Casais) sob responsabilidade do Dsei Kayapó do Pará.

Dois procedimentos para apuração dos fatos foram abertos: o primeiro, para analisar especificamente o contrato de fornecimento de alimentação para as Casais da região; o segundo, para rever a documentação e a legalidade de todos os contratos do Dsei vigentes e em vias de homologação. Os procedimentos tramitam de forma independente da apuração criminal dos fatos.

Arte: Comunicação/MPF