Prefeitura de Belém antecipa o Dia do Servidor e faculta o Recírio

Conforme o Decreto 113.950/2025, publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) de 23 de outubro de 2025, a Prefeitura de Belém resolve tornar facultativo o expediente nos órgãos municipais da administração direta e indireta no dia 27 de outubro de 2025, antecipando as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, que é na terça-feira, 28 de outubro. Assim, o expediente de trabalho será normal na terça-feira.

Serviços essenciais garantidos

Na segunda-feira, 27, ponto facultativo, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, a fim de que o atendimento à população não seja interrompido.

Confira como fica o horário de funcionamento de alguns serviços durante o ponto facultativo : https://agencia.belem.pa.gov.br/mercado-de-sao-bras-abre-mais-cedo-no-recirio/

Fonte e imagem: Agência Belém