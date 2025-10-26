Missa solene, vídeo mapping e show de fogos dão o toque de despedida do Círio de Nazaré, edição 2025

DURANTE A SOLENIDADE TAMBÉM SERÁ ANUNCIADO O TEMA DO CÍRIO 2026

O encerramento da 233ª edição do Círio de Nazaré será realizado neste domingo, 26 de outubro, com uma missa celebrada por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém, na Basílica Santuário, às 18h. A programação contará ainda com a apresentação de um vídeo mapping na fachada da Basílica, o anúncio do tema do Círio 2026 e o tradicional show de fogos, com previsão de início a partir de 21h15.

No total, foram 15 dias de devoção e expressão de fé à Nossa Senhora de Nazaré.

VÍDEO MAPPING

A já tradicional exibição do projeto “Cores, Sons e Sensações”, que utiliza tecnologia de projeção avançada para criar uma experiência imersiva de arte e religiosidade, encerrará a programação oficial do Círio de Nazaré. A apresentação será aberta ao público, com início previsto para 21h15.

A abertura do projeto ficará por conta do Madrigal Cantai ao Senhor, grupo independente formado em 2021 e composto por 20 vozes. Regido pelo maestro Yuri Cruz, o conjunto apresenta um repertório eclético que transita entre o erudito e o popular, com o propósito de louvar por meio da música.

O grupo já realizou diversas apresentações em órgãos públicos, empresas, encontros de coros e igrejas católicas de Belém. Agora, integra a programação do espetáculo, trazendo harmonia e emoção ao início da projeção.

Em 2025, o Cores, Sons e Sensações conta com patrocínio da Equatorial Energia, por meio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. A realização é da Amplicriativa e VJ Lobo, com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré, da Arquidiocese de Belém e da Basílica Santuário. A transmissão oficial será feita pela TV Nazaré.

Durante a exibição, será anunciado o tema do Círio 2026.

Segundo o artista visual VJ Lobo, um dos realizadores do projeto, “o vídeo mapping do Círio tornou-se um momento simbólico da celebração, capaz de despertar lembranças, emocionar e aproximar as pessoas, traduzindo em luz e imagem a fé e o afeto do povo de Belém”.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

A exibição contará com espaço exclusivo para pessoas com deficiência, garantindo conforto e visibilidade durante todo o espetáculo. Uma equipe de intérpretes de Libras estará presente para tornar a experiência acessível a todos os públicos. Além disso, monitores especializados irão orientar e organizar a entrada de pessoas com deficiência, assegurando que todos possam vivenciar plenamente a beleza do evento.

O QUE É VÍDEO MAPPING?

O vídeo mapping é uma técnica de projeção que consiste em programar conteúdos audiovisuais para serem exibidos em objetos e superfícies, como fachadas de prédios e monumentos. A técnica permite ao artista criar uma interação entre a imagem projetada e a arquitetura local, por meio do estudo preciso de perspectiva e iluminação.

Neste ano, o público pode esperar ainda mais profundidade e espiritualidade na narrativa visual. De acordo com VJ Lobo, o projeto busca “fortalecer a conexão entre o humano e o divino, aproximando as pessoas de Deus e de Nossa Senhora — um convite à pausa, à introspecção e ao renascimento da fé e da solidariedade”.

INFRAESTRUTURA DE PROJEÇÃO

O espetáculo contará com oito projetores a laser, com 20 mil lúmens de potência cada, distribuídos em quatro torres pela Praça Santuário, todos direcionados à fachada da Basílica. A trilha sonora foi criada especialmente para a apresentação.

SHOW DE FOGOS

O tradicional show de fogos terá duração aproximada de cinco minutos, iluminando o céu com uma estrutura de 12 metros de altura, instalada no Coração Imaculado de Maria (CIM). Serão 600 candelas e 10 tortas de efeitos Z e W, todas de baixo ruído, para preservar o caráter devocional do momento.

Por medidas de segurança, o Arraial de Nazaré será fechado ao público a partir das 20h e reaberto após os fogos. Na segunda-feira do Recírio, o local funcionará das 8h às 22h.

SEGURANÇA

A Prefeitura de Belém, por meio da Segbel e da Guarda Municipal de Belém (GMB), realizará interdições viárias a partir das 19h, nos seguintes trechos:

Avenida Governador José Malcher com Travessa Generalíssimo Deodoro

Travessa Generalíssimo Deodoro com Avenida Nazaré

Avenida Gentil Bittencourt com Travessa 14 de Março

As ações visam garantir segurança e fluidez ao público durante o encerramento da festividade.

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador super master o Ministério do Turismo, patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam, Prefeitura Municipal de Ananindeua e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 114 apoiadores.

Serviço

Missa e encerramento do Círio 2025

Data: 26 de outubro (domingo)

Horas:

18h – Missa, na Basílica Santuário, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém

20h – Missa na Basílica Santuário

21h15 – Espetáculo com vídeo mapping, anúncio do tema do Círio 2026 e fogos piromusical, em seguida.

20h – Fechamento Arraial de Nazaré. Reabertura logo após os fogos

Por: Rosana Pinto – ASCOM DFN