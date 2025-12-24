quarta-feira, dezembro 24, 2025
PARÁ

Prefeitura de Belém reforça frota de ônibus para Mosqueiro no feriadão de Natal e Ano-Novo que começa hoje

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), determinou reforço da frota de ônibus da linha Mosqueiro–São Brás para atender a demanda das festas de fim de ano. A medida busca garantir mais conforto, segurança e regularidade no transporte de passageiros que se deslocam entre o centro da capital e o distrito de Mosqueiro.

Assim, a partir de hoje, quarta-feira, 24, 25 e 28 de dezembro, a operação contará com o acréscimo de 27 ônibus reforçando a frota regular da linha. Já entre os dias 30 de dezembro e 4 de janeiro, o reforço será ainda maior, com a inclusão de 82 ônibus extras.

De acordo com o secretário da Segbel, Luciano de Oliveira, o planejamento foi feito para garantir que a população tenha um deslocamento mais tranquilo neste período de maior fluxo. “Esse reforço foi pensado para atender a alta procura pelo transporte até Mosqueiro no fim de ano, garantindo viagens mais seguras, organizadas e com menor tempo de espera para os usuários”, destacou.

A isenção da tarifa no transporte coletivo rodoviário municipal é assegurada a idosos, pessoas com deficiência, crianças de até seis anos de idade, além de policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros em serviço. Aos domingos e feriados, a gratuidade é para todos os usuários.

Denúncias, reclamações, elogios e sugestões podem ser registradas pelos canais oficiais da Ouvidoria da Segbel, pelo telefone (91) 98415-4587 ou pelo e-mail ouv@segbel.pmb.pa.gov.br. Para facilitar a apuração, é fundamental informar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico do veículo e a descrição da ocorrência. As informações contribuem para o mapeamento das irregularidades e para a atuação mais eficiente dos agentes de fiscalização.

Fonte e imagem: Agência Belém

