Vídeo: Conheça o mecanismo de defesa que faz animais parecerem sem vida

Entenda a ciência por trás do comportamento do gambá flagrado em SC e descubra quais outras espécies usam o “fingir-se de morto” para escapar de predadores.

Um vídeo inusitado de um gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), popularmente conhecido como saruê, tomou conta das redes sociais recentemente. O registro, feito pelo biólogo Christian Raboch Lempek, especialista em resgate de fauna, mostra o animal imóvel, deitado e com a língua para fora, simulando perfeitamente estar sem vida.

Apesar de assustadora para alguns, a cena é um exemplo clássico de um fenômeno biológico fascinante chamado tanatose.

🧠 O que é a Tanatose?

A tanatose é um mecanismo de defesa instintivo e involuntário. Diferente de um truque aprendido, o animal já nasce com essa estratégia gravada em seu DNA.

  • Como funciona: Ao se sentir em perigo extremo, o animal entra em um estado catatônico. Muitos predadores são programados para caçar apenas presas vivas, evitando carcaças por risco de doenças ou carne podre. Ao “morrer” subitamente, o gambá faz o predador perder o interesse e se afastar.
  • Fisiologia: O processo pode envolver a redução dos batimentos cardíacos, da respiração e até da temperatura corporal.
  • O desfecho: “Após colocar o animal perto do mato e me afastar, observei que ele abriu o olho e retornou para a mata, confirmando que estava apenas fingindo”, relata o biólogo Christian Lempek.

Os Três Pilares de Defesa do Saruê

O biólogo explica que a tanatose é o “último recurso” do gambá. Antes disso, ele utiliza outras armas:

  1. A Mordida: Intimidação física com seus dentes afiados.
  2. O Mau Cheiro: Liberação de um líquido odorífero por glândulas perianais (embora, diferente do cangambá norte-americano, ele não lance jatos).
  3. A Tanatose: O teatro final para enganar a morte.

Importância Ecológica: O “Super-Herói” do Quintal

Além de seu talento dramático, o gambá-de-orelha-branca é um aliado valioso para os seres humanos. Ele possui uma proteína que o torna imune ao veneno de escorpiões, aranhas e serpentes peçonhentas, servindo como um controle natural de pragas.

Curiosidades sobre a espécie:

  • Parentesco: São marsupiais, parentes dos cangurus; os filhotes terminam de se desenvolver em uma bolsa externa (o marsúpio).
  • Dieta Onívora: Comem de tudo, desde frutas e insetos até pequenos roedores e cobras.
  • Habilidades: São excelentes escaladores e possuem hábitos solitários e noturnos.

Paixão pelo Resgate

Com mais de 4 mil resgates realizados, Christian Lempek utiliza sua visibilidade nas redes sociais para educar a população sobre a importância de respeitar e preservar esses animais. “Resgatar, salvar e devolver o animal à natureza é algo extremamente gratificante”, afirma o biólogo, que encontrou na curiosidade sobre a vida a sua verdadeira vocação.

