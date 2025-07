Baixa imunidade no Verão Amazônico: saiba como se proteger

O verão amazônico é o período marcado por temperaturas elevadas, redução das chuvas e ar mais seco, que aumentam os riscos de problemas respiratórios e outras infecções. A combinação de calor intenso, maior concentração de poeira e poluentes no ar favorece a circulação de vírus, bactérias, fungos e ácaros, que podem desencadear crises de rinite, asma, gripes e outras doenças.

De acordo com a médica alergista pediatra Natasha Carepa Roffé, professora do curso de pós-graduação em Pediatria da Afya Educação Médica Belém, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os mais vulneráveis nesse período. “O ar seco e a transpiração aumentada contribuem para a desidratação e dificultam a eliminação de vírus e bactérias pelas vias respiratórias, aumentando a suscetibilidade a infecções”, alerta.

Um dos principais aliados para fortalecer o sistema imunológico é a alimentação balanceada. “Temos uma variedade de alimentos ricos em vitaminas A, C, D e E, além de minerais como zinco e ferro, que ajudam no funcionamento do sistema imunológico e fortalecem o organismo no combate às doenças neste período”, explica a especialista.

Alimentos que fortalecem a imunidade

Para garantir uma boa defesa do organismo, é fundamental investir em uma dieta rica e variada. Alguns alimentos recomendados incluem:

Fontes de vitamina C: laranja, acerola, limão, caju, goiaba, morango, pimentão, brócolis e couve.

Fontes de vitamina A: cenoura, abóbora, manga, mamão e espinafre.

Fontes de zinco: carnes magras, feijão, grão-de-bico, lentilha, castanha de caju e sementes de abóbora.

Fontes de vitamina: D: gema de ovo, leite, iogurte e peixes gordurosos, como sardinha e salmão.

Fontes de vitamina E e antioxidantes: oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas), sementes (linhaça, chia) e azeite de oliva.

Alimentos com ação antimicrobiana natural: alho, cebola, gengibre e cúrcuma.

OUTRAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Além de uma alimentação saudável, a médica recomenda hidratação constante, uso de máscaras em locais com acúmulo de poeira ou fumaça, vacinação em dia, boa rotina de sono e cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos regularmente.

Para as crianças, idosos e portadores de doenças crônicas, é importante também evitar atividades físicas ao ar livre nos horários de maior calor (entre 10h e 16h) e higienizar brinquedos e objetos frequentemente.

“Manter o sistema imunológico fortalecido durante o Verão Amazônico é fundamental para prevenir infecções e garantir mais qualidade de vida, especialmente para os grupos mais suscetíveis”, reforça a Dra. Natasha.

