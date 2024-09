Professora da Seduc representa o Pará no maior laboratório de física do mundo

Representando o Pará, a professora de física da rede pública estadual, Bárbara Castro, será auxiliar de coordenação na Organização Europeia para a Investigação Nuclear (Cern), o maior laboratório de física de partículas do mundo, com instalações na Suíça.

Bárbara Castro vai auxiliar uma turma de professores que passarão por formação no laboratório da Suíça e no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), em Portugal. As formações vão acontecer entre os dias 22 e 30 de outubro.

“Estar no maior laboratório de física do mundo e poder auxiliar outros professores de física nessa formação é uma experiência de imersão incrível e que tem um enorme potencial de contribuir no cotidiano em nossa rotina como educadores”, destaca a professora.

Mestra em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ela acrescenta: “assim como os jovens que hoje fazem parte da rede pública de ensino, eu também vim por este caminho e segui minha trajetória na universidade pública. Meu maior objetivo é que esses mesmos estudantes que ocupam hoje as carteiras das escolas, também se sintam confiantes e determinados em alcançar seus objetivos, por mais grandiosos que eles sejam. Meu principal objetivo também é reproduzir essa formação para professores de física da rede estadual do Pará”.

Ela faz parte da Diretoria Regional de Ensino (DRE), em Santarém, e agradece o apoio recebido. “Agradeço a Diretoria Regional de Ensino de Santarém que está me apoiando para tal formação. Fomos destaque no Saeb 2023, obtendo os melhores resultados do Estado, no Ideb, e o incentivo a iniciativas como essa, de formações externas, fazem parte de nosso êxito”, afirmou.

Em 2022, Bárbara foi escolhida para participar de um curso na Escola de Física do Cern. Ela foi a única representante do Pará no intercâmbio de conhecimento na Suíça. Além dela, outros 19 professores de outros estados brasileiros foram selecionados pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) e puderam aprofundar suas habilidades didático-pedagógicas no local, que possui o maior acelerador de partículas já construído.

Para a docente, retornar ao laboratório é honroso. “É uma honra compor o quadro de professores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e me sinto extremamente feliz em poder retornar ao Cerc, agora, como parte da equipe de organização dessa formação que contempla professores de física que atuam em sala de aula”, finalizou.

Texto: Fernanda Cavalcanti / Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação