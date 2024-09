Atletas apoiados pelo Governo do Pará brilham no Mundial BJJ Pro 2024, de Jiu-Jitsu.

No último final de semana, os atletas paraenses brilharam no Campeonato Mundial BJJ Pro 2024, de Jiu-Jitsu, conquistando 16 medalhas na competição, sendo: nove de ouro, cinco de prata, e duas de bronze. O evento foi disputado com Kimono e sem Kimono, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP). O Pará foi representado por 13 atletas da modalidade de Jiu-Jitsu e contaram com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a alegria e os resultados expressivos alcançados pelos atletas paraenses. “Estou muito feliz por ver os nossos atletas brilhando pelo país, nas grandes competições. Nós do Governo do Pará, por meio da Seel, apoiamos os 13 atletas e todos fizeram uma linda competição, mesmo aqueles que não trouxeram medalhas. Quero parabenizar a todos pela conquista”, disse a secretária.

O evento foi disputado nas categorias masculino/feminino no Infantojuvenil, pré-mirim, infantil A, infantil B, infantojuvenil A, infantojuvenil B, juvenil, adulto, Master e Sênior.

A atleta campeã em duas categorias (infantil B, com kimono e sem kimono), Leandra Arguelles, de 11 anos, falou da importância da conquista e do apoio da Seel. “Poder participar e conquistar o pódio do Mundial, é maravilhoso! O apoio do governo estadual, por meio da Seel, é muito importante para o atleta, para competir fora do estado. Sabemos da dificuldade que temos em viajar epor isso quero agradecer ao Estado por todo apoio”, disse a atleta.

Para a professora Joyce dos Santos, a conquista mostra todo o trabalho realizado junto aos atletas no desenvolvimento social. “Um título de campeão mundial é um incentivo muito grande para os nossos atletas, para incentivar aqueles adolescentes e criancas que tem vontade de fazer um esporte. Hoje estamos muito contente em proporcionar essa oportunidade aos nossos atletas. O apoio da Seel, foi muito importante, sem ele, não tinha chegado tão longe”, disse a professora.

MEDALHISTAS PARAENSES:

Medalha de ouro:

— Arthur Henriques de Nobregas

Categoria Pré-Mirim — até 25 kg.

— Ryan Lucas

Categoria Gi e NOGI — até 51 kg.

Categoria infantil B

Faixas: Branca, cinza, amarela e laranja.

— Ester Vitória Prado

Categoria Pré-Mirim — até 23 kg.

Faixas: Branca e cinza.

— Leandra Arguelle

Categoria infantil B com kimono.

— Leandra Arguelle

Categoria infantil B sem kimono.

— Vanusa Pereira

Categoria sênior — até 69 kg.

Faixa: azul

— Ytalo Patrick Sales Cardoso

Categoria No Gi — até 33 kg.

Infantil A 8 a 9 anos

Faixas: Cinza, amarela e laranja.

— Ester Silva

Categoria Gi até 35 kg infantil A 8 a 9 anos

Faixas: Branca e cinza



— Diogo Kayo

Categoria Gi até 34 kg

Medalha de prata:

— Ytalo Patrick Sales Cardoso

Categoria Gi — até 33 kg

Infantil A 8 a 9 anos

Faixa: cinza, amarela e laranja.

— Júlio César

Categoria infantil B 10 a 11 anos

Faixas: Cinza e amarela

— Ester Silva

Categoria No Gi — até 35 kg infantil A

8 a 9 anos

Faixas: Branca e cinza

Angelo Gabriel Lima

Categoria infantil A — acima de 45 kg

Faixas: Branca e cinza.

— Abner das Neves

Categoria Gi Pré-Mirim 4 a 5 anos — até 20 kg.

Medalha de bronze:

— Pietro Assunção

Categoria Mirim — Peso leve

Faixa: Cinza.

— Diogo Kayo

Categoria, B até 34 kg.

— Paula Melissa, não ganhou medalha.



Texto: Jessé Lima/Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Leandra Arguelles/Divulgação