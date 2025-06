Programa Luz para Todos: Equatorial Pará já realizou mais de 8 mil ligações em 2025

Por meio de parceria com o Governo Federal, iniciativa leva energia para regiões remotas e promove a inclusão energética de milhares de famílias no estado.

A Equatorial Pará, em parceria com o Governo Federal, trabalha na realização de ligações elétricas por meio do programa Luz para Todos, que leva energia para comunidades remotas do estado que nunca tiveram acesso ao serviço. Neste ano, a distribuidora já realizou mais de 4 mil novas ligações no modo remoto, que utiliza placas solares nas áreas mais isoladas, e mais de 4 mil também no modo convencional, por meio das extensões de rede de distribuição.

No modo convencional, ainda em 2025, devem ser concluídas 30.537 ligações em 51 municípios. Alguns dos que estão sendo atendidos são Cumaru do Norte, Óbidos e Monte Alegre. Já no modo remoto, serão 18 mil novas ligações até o fim de 2025, em 23 municípios, como Santarém, Oriximiná e Altamira.

O objetivo é atingir, especialmente, moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e assentamento rurais, bem como os serviços essenciais desses locais, como escolas e postos de saúde.

Transformando a vida de quem mais precisa

Com expectativa de beneficiar mais de 190 mil pessoas ao longo do ano, milhares das que já estão sendo atendidas estão passando por profundas mudanças de condições de vida, obtendo mais dignidade, conforto, acesso a lazer e informação e, principalmente, segurança alimentar.

É o caso da dona de casa Emília Monteiro, moradora da Ilha de Jutuba, em Belém, beneficiada com a instalação de placas solares. Ela e sua família vivem em uma casa que, até então, não tinha acesso à energia elétrica. À noite, usavam um pequeno gerador movido à gasolina e lamparinas. Já para conservar alimentos, assim como os peixes obtidos do trabalho de pescaria dos filhos e que são comercializados, tinham que comprar gelo.